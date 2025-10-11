VIDEO Driftaju u Puli i Poreču: 'Jedan 'visi' iz auta. Nekome će se nešto dogoditi. Strava...'

PAPRENE SU KAZNE
VIDEO Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli
PULA - Dojurili su u BMW-ima i divljali po kružnom toku pet minuta, ispričao nam je čitatelj koji je u petak navečer snimio neopreznu vožnju na kružnom toku u Puli. Dodao je da je jedan od vozača uspio 'driftati' te da drugi nije uspio, samo je brzo vozio kružnim tokom. Prema Zakonu o sigurnosti prometna na cestama, za ovakvu vožnju predviđene su kazne od 260 do 2.650 eura, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom ili privremenog oduzimanja vozila. Ako se dritanje izvodi na privatnom prostoru bez dozvole vlasnika, može se dodatno kazniti prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, s kaznom od 100 do 700 eura.
02:49
Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli
|
Video: Čitatelj 24sata
UŽAS
VIDEO Auto naletio na biciklista u Zagrebu: Završio u bolnici
ZAGREB - Ozlijeđen je biciklist u naletu automobila u Zagrebu u petak navečer, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 18:50 sati na Frankopanskoj ulici. Ozlijeđenom biciklistu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice, a provodi se očevid.
00:26
Sudar u Zagrebu
|
Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca
|
Video: 24sata/Video
SPEKTAKULARAN POČETAK
VIDEO Spektakl na Velesajmu! Nebo nad Zagrebom obasjali dronovi, počeo Oktobeer Fest
ZAGREB - Velesajam je u petak postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive, veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'... No dronovi su tek uvod u ono što slijedi. Oktobeer Fest donosi spoj glazbe, piva, hrane i obiteljske zabave na više od 600 kvadrata. Na festivalu vas čeka i najveće rolalište u regiji, LEGO šator za najmlađe, najveći lunapark u Hrvatskoj i bogat koncertni program u pet različitih šatora. Od domaćih zvijezda poput Mate Bulića, Dražena Zečića i Maje Šuput do tribute bendova koji izvode hitove ABBA-e, Queena ili AC/DC-a.
04:35
Dron show na otvorenju Oktobeerfesta
|
Video: Veronika Miloševski/24sata
VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'
Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.
00:37
Smrdljivi martin u Hrvatskoj
|
Video: Čitatelj 24sata