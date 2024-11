VIDEO Sindikat o djetetu čija je operacija otkazana: 'Čudi me to što je ta informacija izašla van'

Zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb Stjepko Pleština kazao je danas da je na Rebru u utorak manje djelatnika u štrajku nego jučer, najviše problema imaju s instrumentarkama te je poručio da vodstvo bolnice ne manipulira zahvatima na djeci kako bi opstruiralo štrajk, kako ih optužuje sindikat.

Veliki incident dogodio se u KBC-u Zagreb u ponedjeljak kad je radi štrajka, jedno dijete, kako doznaju 24sata, vraćeno iz operacijske sale.

Javnosti su se obratili iz Sindikata Zajedno. Govorila je Sanda Alić, dopredsjednica Sindikata.

- Znamo da smo djelatnost, koja za razliku od nekih drugih, ne može zaustaviti obavljanje posla. Ometanje štrajka radi se samo zdravstvenim djelatnostima. Plenkoviću poručujem da je poražavajuće to što ljudi koji drže stup zdravstva moja prava moraju izboriti štrajkom.

- Slučaj maloljetne osobe ne želim komentirati. Sve osobe uključene oko toga znaju što se dogodilo i ne smiju iznositi van. Žalosti me to što je izneseno nešto uopće van, ali i to što su iznesene neke pogrešne informacije. Ne znam tko je to pustio van, jer općenito se o pacijentima i povijesti bolesti i stanju ne govori. Još me zato više čudi činjenica da je ovo izašlo.

- Na Rebru se iz sata u sat povećava broj štrajkaša. Sada nas je oko 300. Najviše pritiska vršilo se u sanitetu jedne županije, ali zbog toga su neki odustali od štrajka.

- Štrajkat ćemo do ispunjenja naših zahtjeva. Spremni smo sjesti s premijerom i ministrom i želimo naći zajednički jezik. Mi smo to očekivali još sinoć, ali još ništa. Ima nas i više koji štrajkamo, ali netko mora biti uz bolesnike.

Ministarstvo zdravstva o slučaju djeteta i operacijske sale

"Nastavno na nedavne medijske istupe članova sindikata ''Zajedno'' potrebno je javnost upoznati s činjenicom kako je Ministarstvo zdravstva dosljedno u pozivima na dijalog.

I nadalje ostajemo otvoreni za rješavanje postojećih pitanja u zakonskim okvirima.

''Od samog početka pozivam na razgovor, pa i sada, te apeliram da prevlada razum, stoga je važno pojasniti kako Ministarstvo zdravstva nije samostalno u rješavanju pitanja reevaluacije koeficijenata u donesenoj Uredbi'' ističe ministar Beroš, dodavši kako je Ministarstvo zdravstva dostupno za dijalog o unaprjeđenju javnog zdravstvenog sustava, uključujući poboljšanje uvjeta rada i materijalni položaj zaposlenika, ali i da se zahtjevi sindikata u aktualnoj situaciji mogu isključivo riješiti u institucionalnom okviru.

Također ističemo kako je sindikat ''Zajedno'' bio na razgovoru u Ministarstvu zdravstva 6. ožujka ove godine, ali i tijekom postupka mirenja te su sukladno istom jasno upoznati s predmetnom problematikom i načinom rješavanja iste.

Važno je voditi računa kako u četvrtak počinju pregovori oko granskog kolektivnog ugovora te uskoro počinju i pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru.

Nastavno na štrajk, Ministarstvo zdravstva i danas je održalo video- konferenciju s ravnateljima zdravstvenih ustanova iz cijele Hrvatske, a vezano uz kontinuirano praćenje organizacije rada i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga pacijentima.

Prema posljednjem izvještaju ravnatelja bolničkih ustanova, u 15 akutnih bolnica nema štrajka, dok se u njih 9, broj djelatnika koji su u štrajku, smanjuje.

''Pozdravljam odluku svakog pojedinog zdravstvenog djelatnika koji se vratio na svoje radno mjesto, okrenuo potrebama pacijenata i nastavio s redovitim pružanjem zdravstvene skrbi, što je i osnovna zadaća djelatnika u zdravstvenom sustavu'' – poručuje ministar Vili Beroš.

Nepobitni su i javno dostupni dokazi povećanja plaća. Podsjećamo kako ova Vlada u kontinuitetu već treći mandat osigurava kvalitetnije uvjete rada i materijalna prava za sve djelatnike u zdravstvenom sustavu. Od 2016. do danas plaće u zdravstvu su narasle za više od 100%, a u odnosu na prethodnu Uredbu u proteklih godinu dana plaće su porasle za 32%, a čiji je trošak je iznosio čak 528 milijuna eura.

Članovi sindikata Zajedno koji sudjeluju u ovom štrajku nisu u tome iznimka.

Stoga, još jednom apeliramo kako je jedini ispravni put za rješavanje mogućih nelogičnosti Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnim i javnim službama kojim koordinira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Na tom putu sindikati će imati, kao i do sad, punu potporu Ministarstva zdravstva.