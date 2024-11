VIDEO Dubravku Šuicu izrešetali pitanjima: 'Nitko nije spomenuo aferu s lobiranjem i putovanja'

Dubravka Šuica, dosadašnja potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, u utorak je tijekom trosatnog saslušanja pred zastupnicima u Europskom parlamentu u Bruxellesu odgovarala na pitanja o migracijama, situaciji na Bliskom istoku, Izraelu i Palestini, demografiji, tržištu rada i brojnim drugim pitanjima koja su zanimala zastupnike, kako bi ocijenili je li kvalificirana te posjeduje li razinu stručnosti za povjerenicu novi resor - Mediteran u budućem sazivu Europske komisije.

- Oni koji me poznaju znaju da sam angažirana za EU projekte, a on je uvelike definirao mene i moju karijeru. Iz prve ruke sam vidjela kako EU može preobraziti sudbinu neke države, naročito moje, koja je prošla toliko problema u prošlosti a sad se razvija u demokratsku zemlju za buduće naraštaje. Imam iskustva jer sam dva puta bila gradonačelnica Dubrovnika, zastupnica u EU parlamentu i potpredsjednica EU komisije u proteklih pet godina. Svjesna sam velike odgovornosti koje prate ovu ulogu jer područje Sredozemlja je značajno za našu budućnost. To je jedno more koje povezuje tri kontinenta, a sad tamo ima puno političke nestabilnosti koja je opasna za mir, demografiju i klimatske promjene. Postoji velika želja za mir i blagostanje jer naši susjedi traže gospodarske mogućnosti za investicije koje su im potrebne, žele na domaćem terenu radna mjesta i industriju. Trebaju im partneri koji će im to omogućiti, a EU je tu na prvom mjestu. Stabilnost i sigurnost te regije ključna je za cijelu Europu - kazala je između ostalog Dubravka Šuica u uvodnom dijelu.

Naglasila je kako će migracije biti ključno pitanje svih partnera, a da europski novac neće otići u ruke terorista. Tijekom predstavljanja osvrnula se i na rat u Izraelu te kazala "to mora prestati odmah! Moraju pustiti taoce odmah, ali moramo gledati na budućnost. Naš cilj je rješenje s izraelskom i palestinskom državom koje će živjeti bok uz bok. Radit ću na nužnim reformama i strategiji EU da omogućimo sigurnost i stabilizaciju, stabilizaciji situacije u Libanonu".

U uvodom dijelu osvrnula se na demografiju i tržište rada.

- Živimo dulje i zdravije što je ogroman uspjeh i pokazuje da je EU ostvarila veliki napredak posljednjih desetljeća. Demografija mora biti dio svih politika, sve manje je stanovnika koji su u aktivnoj životnoj dobi, moramo imati one koji će pomoći u tome. Europa nije jedina koje je u takvoj situaciji, svi pokušavaju nešto napraviti po pitanju demografskih promjena, Kina zapošljava starije radnike, dok SAD i Kanada privlače ljude iz inozemstva, a mi moramo biti konkurentni kako bi ublažili sve te posljedice - kazala je te dodala da EU može biti angažirana na Mediteranu ako se založi za reforme.

Nakon uvodnog obraćanja Dubravke Šuice, zastupnici su postavljali pitanja.

Hrvatski europarlamentarci o suradnji, pomoći Libanonu i iskustvima

Tonino Picula, zastupnik u Europskome parlamentu, upitao je o institucionalnoj suradnji s visokom predstavnicom za vanjsku politiku i parlamentom kako bi se osigurala dosljednost i uključio parlament u postupak donošenja odluke.

- Zajedno ćemo surađivati i tako ostvariti rezultate. U EU nema mjesta za neslaganje, tako nećemo postići ništa. Radit ćemo na novim strateškim sporazumima. Bila sam zastupnica i dolazit ću u parlament i razgovarati s vama jer bez suradnje nećemo uspjeti - odgovorila je Šuica.

Željanu Zovko je zanimalo kako će EU pomoći libanonskom narodu u pronalaženju rješenja po pitanju predsjednika i njegove vojske kako bi se osigurale granice.

- Ovo nije jednostavan zadatak, a kad se radi o Libanonu, situacija je delikatna i prvo treba deeskalirati i doći do primirja. Situacija je takva da sirijske izbjeglice u Libanonu prelaze granicu i odlaze u Siriju jer im je sigurnije nego u Libanonu. 400 tisuća ljudi trenutno prelazi u Siriju koju nismo proglasili trećom sigurnom zemljom jer nije. Ursula von der Leyen je obećala milijardu eura za Libanon i trenutno smo isplatili 500 milijuna eura za pomoć Libanonu, to je jedino što u ovom trenutku možemo napraviti. Razgovaramo s libanonskim vojnim snagama i njih želimo ojačati. Nastojimo pomoći Libanonu koliko god možemo - odgovorila je Šuica.

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier upitao je kako će joj dosadašnja iskustva pomoći u poslu.

- Grad Dubrovnik me obilježio i ime mi je proizašlo iz Dubrovnika - Dubravka. Poznati smo po diplomatskim sposobnostima, ali nije mi to jedina karakteristika. Moramo raditi, tema je ozbiljna, želimo se pozicionirati u odnosu na druge sile. Želimo more očuvati da bude čisto i u funkciji građana koji tamo žive. ne možemo to postići bez sigurnosti i mira. Cilj je postići mir i sigurnost na Sredozemlju, prije svega na Bliskom istoku, ako to uspijemo, a nadam se da hoćemo jer imamo velike šanse. Ovim portfeljom želimo pokazat važnost za budućnost EU. Suradnju ne možemo nastavit ako se demokratski standardi ne promijene, nikome to ne namećemo, ali je želimo promovirati - komentirala je Dubravka.

'Nastavit ćemo sufinancirati palestinsku samoupravu'

Među pitanjima je bilo i koja će joj prva inicijativa biti koju će poduzeti.

- Prva inicijativa koju ću poduzeti je priprema novog pakta za Mediteran koji će se sastojati od dva stupa, imat će strateške ugovore sa zemljama sjeverne Afrike i zemljama Mediterana, a drugi stup regionalne suradnje što podrazumijeva uključivanje EU tvrtki na tržište te regije. Produbljivanje trgovine i energetske tranzicije, razvoj ljudskih potencijala. Priložit ćemo sveobuhvatne sporazume sa svakom državom u sjevernoj Africi te sam zemljama zaljeva. Europa je veliki donor i daje puno novac, ali nismo toliko važan igrač, moramo imati više utjecaja u regiji i više raditi zajedno - komentirala je te dodala da već postoji sporazum s Egiptom i Tunisom, a pregovori su počeli s Jordanom i Marokom. Kako je kazala, te dvije zemlje mogu pomoći EU, kao i EU njima. Jordan je najstabilnija zemlja u regiji, a s Marokom su izgrađeni dobri odnosi. Zemlje članice EU su također zainteresirane.

Zastupnik Yannis Maniatis pitao je kako planiraju podržati izgradnju palestinske države, na što je Šuica odgovorila "ako budem potvrđena, nastavit ćemo sufinancirati palestinsku samoupravu. Trenutno su slabi, ali ih želimo podržati i osnažiti kako bi mogli biti s nama u dogovoru rješenja".

Hannu Neumann je zanima kako EU planira postati vodeća na Bliskom istoku jer je to, kako kaže, jako ambiciozan cilj za postići.

- Želimo biti netko tko ima određenu ulogu na Bliskom istoku, a ne samo donator koji nema političkog utjecaja ali to ne možemo sami. Moramo uz pomoć SAD-a i zemlje u Zaljevu. Bez mira ni te zemlje ne mogu biti gospodarski prosperitetne - kazala je Šuica.

- Lako je to reći, ali to nije jednostavno postići, za to nam je potreban i Izrael jer bez njega to ne možemo postići - dodala je.

O migracijama: 'To nam do sad nije išlo dobro...'

Na pitanje Sebastiaana Stotelera govorila o migracijama te što planira poduzeti po tom pitanju.

- Migracije su jedan od ključnih elemenata o strateškom partnerstvu, naravno da ćemo ostvariti zakonite puteve za migracije. Po pitanju nezakonitih migracija, do sad nam nije išlo dobro i moramo raditi na tim pitanjima, moramo ubrzati rad na paktu o azilu i zakonodavstvo o azilu, ali isto tako moramo s radom na novoj direktivi o vraćanju i to je jedna od zadaća Vijeća - kazala je Šuica.

Iznijela je podatke kako je 2023. godine bilo 3,5 milijuna zakonitih migracija, a samo 250 tisuća nezakonitih migracija. Tom prilikom dotaknula se i nataliteta u Europi.

- Demografija jest u nadležnosti država članica, a natalitet i slično su u pitanju država članica, EU može pomoći da mlade obitelji žive u blagostanju, trebamo razvijati ruralna područja, a to su pitanja demografije koje mi radimo. Nema dovoljno ljudi za naše tržište rada a mi želimo privući talente. Ranije su ljudi tražili radna mjesta, a sad je obrnuto, radna mjesta traže ljude. Osam milijuna mladih ljudi ima diplomu, ali ne radi jer te diplome ne odgovaraju potrebama današnjeg tržišta rada i nemaju digitalne vještine. Mnoge žene su domaćice i ne rade, nemaju vrtić i načine skrbi za djecu. Trebamo stvoriti bolje okolnosti - govori.

U svojim odgovorima Šuica je, između ostalog, rekla kako se klimatske promjene događaju pred našim očima te se zalaže za zelenu tranziciju, a prije svega "moramo uložiti u čistu energiju, ne fosilna goriva nego obnovljiva".

'Nisam rođena u demokraciji i znam dobro što je rat'

Na pitanje kako će se kao povjerenica EU boriti protiv utjecaja Kine i Rusije u Africi, kazala je da se to događa i na području Europe te kako će EU biti prisutna na njihovom kontinentu i tako smanjiti utjecaj ostalih zemalja.

EU zastupnik Lukas Sieper upitao ju je za njezine osobne vrijednosti kojim bi se vodila, na što je odgovorila "nije lako govoriti o sebi, ali imam dugogodišnju karijeru. Nisam rođena u demokratskoj državi, ali zato sam se uvijek zalagala za demokraciju. Uložit ću sve u strateška partnerstva. Živjela sam kroz rat u Dubrovnika pa razumijem patnju u to vrijeme, tračala sam u sklonište na isti način kao što sada ljudi bježe u skloništa, ako ih uopće imaju u nekim zemljama. Znam dobro što znači rat, iskoristit ću svoja znanja i iskustva, ali ne mogu učiniti ništa sama. Ovo je složen resor i ništa se ne može napraviti u okviru jednog resora, sve je povezano - odgovorila je.

Bosanac: Nije bilo pitanja o putovanjima i neprijavljenim sastancima...

- Moj tim pratio je izlaganje povjerenice Šuice i ono što su mi prvi dojmovi je da nije bilo ništa spektakularno ni revolucionarno. Ona je odgovorila korektno na većinu pitanja, ali uočili smo da nije bilo postavljeno pitanje vezano uz putovanja i neprijavljivanje sastanaka, izgleda da se preko toga prošlo. Rekao bih nekakvo osrednje saslušanje - rekao je Bosanac te na upit zašto njegova grupacija nije postavila to pitanje je odgovorio kako im je prioritet Izrael i Palestina te migracije.

Dubravka Šuica po završetku saslušanja nije željela stati pred novinare iz Hrvatske i odgovoriti na njihova pitanja.

Podsjetimo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je 17. rujna u Europskom parlamentu strukturu novog kolegija povjerenika koji uključuje nekoliko novih resora. Među njima je i Mediteran, portfelj koji je dodijeljen tadašnjoj kandidatkinji za povjerenicu Dubravki Šuici.

Kako je stajalo u mandatnom pismu, Šuica bi trebala raditi na razvoju sveobuhvatnih partnerstava sa zemljama mediteranske regije, usmjerenim na ulaganja, gospodarsku stabilnost, otvaranje radnih mjesta, energetiku, promet, sigurnost, migracije i druga područja od zajedničkog interesa. Važan aspekt bit će i provedba vanjskih aspekata migracijske politike EU-a, prvenstveno kada je riječ o nadzoru granica i borbi protiv krijumčara. Šuica je također dobila zadaću raditi na strategiji EU-a za Bliski istok za razdoblje nakon okončanja rata u Gazi te na promicanju svih potrebnih koraka prema dvodržavnom rješenju. I u novoj ulozi povjerenica iz Hrvatska zadržava dio odgovornosti iz prethodnog mandata, budući da je pod njezinom nadležnošću i dalje pitanje demografije. Ono uključuje provedbu paketa instrumenata kojim bi EU trebao državama članicama pomoći u rješavanju demografskih izazova te nadležnost za međunarodne aspekte demografije.