VIDEO Dupin pliva oko ljudi u moru kod Opatije, stručnjak poručio: 'Ne približavajte se'

Običan dupin snimljen je kako pliva oko oduševljenih kupaća u moru u Ičićima kod Opatije. Nedavno je snimljena jedinka neobičnog ponašanja na Krku i Rabu, tražila je društvo ljudi kao i jedinka u ovom slučaju. Kontaktirali smo stručnjaka za dupine, ali i osnivača Instituta Plavi svijet Draška Holcera radi li se o istom dupinu.

- Video je loše kvalitete pa se ne vide najbolje oznake na peraji i leđima i ne mogu sa 100 posto sigurnosti reći je li to ista jedinka koja je bila na Krku I Rabu, no radi se o običnom dupinu koji se ponaša neuobičajeno, koji traži društvo ljudi i slično. Ne možemo sa velikom sigurnošću pretpostaviti da je to ista životinja - rekao nam je Holcer te još jednom pozvao da se životinji ne približava i da se opažanja prijavljuju putem besplatne aplikacije.

Pravila ponašanja u blizini dupina:

Dupini su nam zanimljivi i ideja o plivanju s njima zvuči primamljivo, no koliko je to zapravo pametno? Na službenoj stranici Instituta Plavi svijet stoji kako javnost dupine većinom doživljava kao divlje životinje u potrazi za pažnjom i prijateljskom interakcijom. Prije svega, dupini su strogo zaštićena vrsta koju je zabranjeno uznemiravati.

Pokušaji da nekome omogućite iskustvo plivanja u blizini skupine dupina, nesmotrenim upravljanjem brodicom vrlo lako se mogu pretvoriti u obično uznemiravanje. Zapamtite da se dupini kroz vodu kreću puno brže od bilo koje osobe. Pogled iz veće blizine nećete doživjeti ako proganjate životinje!

Uspijete li se dovoljno približiti, imajte na umu da se nalazite u okolnostima koje su nesigurne kako za Vas tako i za životinje. Dupini su divlje, nepredvidive životinje kojima trebate prilaziti sa poštovanjem. Zabilježeni su slučajevi u kojima su plivači bili prisiljeni potražiti pomoć liječnika zbog udaraca ili ugriza zadobivenih uslijed ovakvih interakcija.

Nemojte pogrešno protumačiti znatiželju dupina koji će se ponekad zainteresirati za plivače u blizini. Ovo nije prijateljsko ponašanje već prvenstveno potreba da se istraži strano tijelo uronjeno u njihov okoliš. Pokušajima da plivanjem uz skupinu zadobijete pažnju tjerate životinje da napuste trenutne aktivnosti i remetite njihovo prirodno ponašanje.

Približavanje dupinima u prirodi u određenoj mjeri predstavlja uznemiravanje, čak i u slučaju da ne plivate uz njih. Moguće je da prekidate važne aktivnosti kao što su odmor, hranjenje ili druženje. Možda ćete svojim prisustvom u bijeg natjerati životinje kojima je potreban odmor. Ubrzanim kretanjem će trošiti dragocjenu energiju, a često će biti prisiljene premjestiti se u nepovoljno područje gdje će biti podložne još većem stresu. Mladunci mogu biti izloženi velikom naporu kako bi držali korak sa skupinom u slučaju da potjera potraje.

Opetovana prisutnost plivača s vremenom može umanjiti strah prema ljudima. Povećat će se vjerojatnost sudara životinja sa brodovima ili zapetljavanja u ribolovni pribor, ali i mogućnost namjernog uznemiravanja jer će životinje češće i manje oprezno prilaziti brodovima.

Dupini su sisavci, kao i ljudi. Iako morska voda djeluje kao sredstvo za dezinfekciju, prijenos bolesti putem interakcije sa ovim životinjama je moguć. Plivanje sa dupinima može predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi, ali i životinja.

I u konačnici, plivanje s dupinima predstavlja uznemiravanje – ne želite zaraditi kaznu.