VIDEO Dvojica muškaraca kod Koprivnice napala djelatnika Hitne pomoći: 'Cipelarili su ga'

Sramotan fizički napad dvojice muškaraca na djelatnika Hitne pomoći dogodio se u petak u mjestu Kuštani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Društvenim mrežama širi se snimka fizičkog napada u kojem dvojica muškaraca napadaju djelatnika Hitne pomoći koji leži na podu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Sramotan napad na naše kolege iz Koprivničko - križevačke županije koji je slučajno snimila kamera kamiona iz suprotnog smjera. U jednom trenutku se vidi kako dva alkoholizirana čovjeka cipelare našeg kolegu koji leži na podu", stoji u objavi. Vozač kamiona je priskočio u pomoć djelatniku Hitne pomoći - piše u objavi.

U pomoć čovjeku uskočio je vozač kamiona čija je kamera snimila incident.

- Ja sam napadnuti vozač. Imam 61 godinu, a radim u hitnoj 40 godina. Netom prije napada na mene, osoba koja me je napala, legla je na na sred prometnice. Istrčao sam za njim i skočio pred šleper koji je naišao i zaustavio se na nekoliko metara od nas. Prišao sam mu, podigao ga i pod ruku ga izveo sa prometnice i vratio se u vozilo gdje je tim zbrinjavao pacijenta kojeg je ta osoba pretukla. Ista osoba je nekoliko minuta kasnije prišla sa zadnje strane vozila i počela ga razbijati. Izašao sam iz vozila, ne znajući što se događa, prema zadnjem djelu gdje je on iznenada, neočekivano, bez ikakva razloga, fizički nasrnuo na mene i udario me. Kako sam bio sputan uniformom i opremom na sebi, nisam se mogao adekvatno braniti te sam u jednom trenutku i pao - napisao je muškarac koji je navodno napadnut, ispod videa.

Poslali smo upit PU koprivničko- križevačkoj županiji i Hitnoj, a odgovore ćemo objaviti naknadno.