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PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.

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Rumunjska ratna mornarica pokušava preusmjeriti Dunav kontroliranim eksplozijama VIDEO
Rumunjska ratna mornarica pokušava preusmjeriti Dunav kontroliranim eksplozijama | Video: 24sata/reuters
KATASTROFALNA SUŠA

VIDEO Rumunji eksplozivom preusmjeravaju Dunav, kruzeri nasukani. Ovo su rijeke u Europi

Rajna je na povijesno niskim razinama, zbog rekordno niskog Dunava su ostali nasukani riječni kruzeri. Mađari gase nuklearku Paks, a Rumunji eksplozivom preusmjeravaju tok kako bi doveli vodu do nuklearke Černavoda.

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Povijesno niske razine vode VIDEO
Povijesno niske razine vode | Video: 24sata/reuters
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Kekove trupe marširaju hrabro na dva fronta. Nakon uspješnog posla u Europi, dobili i Rudeš

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Rijeka je uzela tri boda na Rujevici protiv povratnika u HNL. Lasickas i Adu-Adjei su zabili za domaćine, Vukić je zabio za Rudeš

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Rijeka-Rudeš VIDEO
Rijeka-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
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GOLIJADA U BAROKNOM GRADU Amaterska greška i obranjeni penal Livaji za poraz Hajduka

VARAŽDIN - HAJDUK 2-1 Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić

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Varaždin-Hajduk VIDEO
Varaždin-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prometni kolaps u Konavlima, na granici se čeka i do 10 sati!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Prometne gužve paralizirale Konavle i granični prijelaz, čeka se i do deset sati, novi detalji požara u Svetom Križu Začretju, Makarska zabranila prodaju alkohola iza 21 sat, ešerihija koli na plaži na Korčuli, požari haraju i dalje na jugu Francuske...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
ZAŠTIĆENA VRSTA

VIDEO Unutar kupališta Lido u Opatiji snimio glavatu želvu: 'Bila je duga oko jedan metar'

Unutar kupališta Lido u Opatiji jučer predvečer, neposredno prije 19.00 sati, čitatelj je snimio veliku morsku kornjaču u moru. Prema njegovim procjenama, bila je duga gotovo jedan metar. Smatra da je najvjerojatnije riječ o glavatoj želvi (Caretta caretta) te na je poslao svoju snimku. Inače, glavata želva strogo je zaštićena morska kornjača i najčešća vrsta kornjače u Jadranskom moru. Nedavno su zabilježeni rijetki incidenti s ugrizima kupača u Dalmaciji.

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Glavata želva VIDEO
Glavata želva | Video: Čitatelj 24sata

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