VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prometni kolaps u Konavlima, na granici se čeka i do 10 sati! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Prometne gužve paralizirale Konavle i granični prijelaz, čeka se i do deset sati, novi detalji požara u Svetom Križu Začretju, Makarska zabranila prodaju alkohola iza 21 sat, ešerihija koli na plaži na Korčuli, požari haraju i dalje na jugu Francuske...

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