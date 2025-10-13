NAPOKON NA SLOBODI
VIDEO Emocije su sve preplavile: Izraelci i Palestinci su se vratili svojim obiteljima
U ponedjeljak je Izrael oslobodio gotovo 2000 Palestinaca, dok je Hamas pustio sve žive Izraelce, njih 20. Roditelji su se ponovno ujedinili sa sinovima, a djeca s očevima. Suočili smo se s ekstremnim psihološkim pritiskom i nismo mogli vjerovati do zadnjeg trenutka - rekao je oslobođeni Palestinac Samer Halabiya. Skočili smo jedan drugome čim smo se prvi put vidjeli - kaže Ronen Ohel, brat oslobođenog Izraelca.