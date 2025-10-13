Obavijesti

NAPOKON NA SLOBODI

VIDEO Emocije su sve preplavile: Izraelci i Palestinci su se vratili svojim obiteljima

U ponedjeljak je Izrael oslobodio gotovo 2000 Palestinaca, dok je Hamas pustio sve žive Izraelce, njih 20. Roditelji su se ponovno ujedinili sa sinovima, a djeca s očevima. Suočili smo se s ekstremnim psihološkim pritiskom i nismo mogli vjerovati do zadnjeg trenutka - rekao je oslobođeni Palestinac Samer Halabiya. Skočili smo jedan drugome čim smo se prvi put vidjeli - kaže Ronen Ohel, brat oslobođenog Izraelca.

POŽAR NA AUTOCESTI

VIDEO Buktinja na A4: Kod Brezničkog Huma planuo auto

BREZNIČKI HUM - Na autocesti A4 kod čvora Breznički Hum zapalio se automobil u ponedjeljak popodne. Zbog požara se prema Zagrebu vozilo uz ograničenje brzine od 60 km/h - piše HAK. Kako nam javlja čitatelj, nije bilo kolone zbog požara.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'. Hamas pustio taoce, a Izralel pušta oko 2000 Palestinaca. Pacijent u Virovitici ozlijedio sebe i liječnika, udruge upozorile na učestalo nasilje. Dva radnika poginula u padu zida u Bjelovaru.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, liječnice i medicinske sestre, dnevno skrbe za i do 30 palčića. Neki su rođeni s manje od 500 grama. Uništili su nam živote prevarom s uzgojem jagoda, kažu članovi 21 braniteljske obitelji koje su završile pod ovrhama i izgubile domove. Zagrebačka Skupština u četvrtak bi trebala usvojiti izmjene prostornog plana, što je preduvjeti za realizaciju nove obilazne željezničke pruge za teretni promet...

GRAD DISAO U RITMU HALIDOVIH HITOVA

VIDEO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva! Više od 20.000 ljudi pjevalo je za Halida Bešlića

SARAJEVO - Više od 20.000 građana okupilo se u nedjelju ispred Vječne vatre u Sarajevu kako bi odali počast legendi narodne glazbe, Halidu Bešliću. Uz stihove njegovih pjesama, Sarajevo je još jednom pokazalo koliko je Halid značio svima koji su ga voljeli i slušali.

STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.

