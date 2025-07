POGLEDAJTE CESTU!

VIDEO Ovo su sjajni prizori za sve koji putuju na Thompsona, ali su katastrofa za turizam! Gužve prema Zagrebu najavljivale su se i za petak, očekivalo se da će i Zagrebačka obilaznica biti neprohodna, ali po njoj se vozi lakše no ikad. No, prazna Zagrebačka obilaznica, dan uoči prvog srpanjskog vikenda, proteklih je godina bila puna turista na putu za more. Ove godine to nije slučaj...

Kopiranje linka