Digla cijene za 9 i 36 centi pa dobila paprenu kaznu. Sad je pobijedila državu: 'Gotovo je!'

Konačno mogu reći to je to. Gotovo je! Rekla nam je frizerka Sabina Samardžija (35) iz salona "Sabina" u zagrebačkom Sigetu. Visoki prekršajni sud potvrdio je prvostupanjsku odluku Općinskog suda, koji je presudio da u slučaju poskupljenja usluga u salonu nakon 1. siječnja 2023. nije riječ o nepoštenoj poslovnoj praksi, kao što je to svojim rješenjem tvrdio Državni inspektorat i odbacio njihovu žalbu.

Naime, zagrebačka frizerka je nakon uvođenja eura bojanje i frizuru kratke kose poskupjela sa 150 kuna, kolika je cijena bila u prosincu (19,91 eura), na 20 eura (150,69 kuna) što je devet eurocenti više. Žensko šišanje je poskupjela s 50 kuna iz prosinca (6,64 eura) na sedam eura (52,74 kune), što je poskupljenje od 36 centi, za što joj je stigla kazna od ukupno 3300 eura.

Inspektorat nije zanimalo što su cijene minimalno korigirane i to ne zbog uvođenja eura nego zbog povećanih računa za komunalije.

'Žao mi je svih koji su ovo platili'

- Žao mi je svih kolega koji su u strahu reagirali tako što su kazne platili. Meni to nije bila niti jednom pomisao, iako je strah bio velik. Dobiti 3300 eura kaznu na početku godine značilo je za moj posao trajno zatvaranje,ne samo zbog financijskih razloga nego i motivacijskih. Kako nastaviti raditi dalje, ako si uništen na samo početku godine – navela je vlasnica salona.

Na preporuku je angažirala je odvjetnika Juru Mlinarića s kojim je slučaj pravno istjerala na čistac. Kad je vidjela kako je složio obranu, priznaje, strah je nestao.

- Članak pod kojim se kažnjavalo, nije zaštitio potrošače nego je samo uništio poslodavce! Da se zaista radilo o interesu građana svi bismo bili jednako tretirani – kazala je Sabina koja je presudu dobila krajem prošlog tjedna.

Na sudski pravorijek čekala je godinu i pol, a uvjerena je da se stvar otegnula zbog izbora. Nakon svega Sabina Samardžija ima samo jednu poruku za nadležne institucije.

- Sve što želimo je da nas ostavite da radimo – zaključila je.