VIDEO Gaza iz zraka: Pustoš i razaranje, ovako izgleda Khan Younis nakon dvije godine rata

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, liječnice i medicinske sestre, dnevno skrbe za i do 30 palčića. Neki su rođeni s manje od 500 grama. Uništili su nam živote prevarom s uzgojem jagoda, kažu članovi 21 braniteljske obitelji koje su završile pod ovrhama i izgubile domove. Zagrebačka Skupština u četvrtak bi trebala usvojiti izmjene prostornog plana, što je preduvjeti za realizaciju nove obilazne željezničke pruge za teretni promet...

