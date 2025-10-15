Obavijesti

POSVUDA SAMO PUSTOŠ

VIDEO Gaza iz zraka: Pustoš i razaranje, ovako izgleda Khan Younis nakon dvije godine rata

Snimke dronom prikazuju razrušene četvrti Khan Younisa u Pojasu Gaze, nakon dvije godine sukoba u kojem je, prema tamošnjim vlastima, poginulo gotovo 68.000 ljudi. Rat je započeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023., a ovaj tjedan su, u sklopu primirja, razmijenjeni posljednji izraelski taoci i palestinski zatvorenici. Palestinske vlasti najavile su da su spremne preuzeti upravljanje prijelazom za humanitarnu pomoć između Egipta i Gaze.

Dron snimke razrušenog Khan Yunusa 02:02
Dron snimke razrušenog Khan Yunusa | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nož tijekom naguravanja izletio iz ruksaka i ozlijedio učenika!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Teškom tjelesnom ozljedom završilo je prijateljsko naguravanje dvojice učenika u srednjoj školi u Bedekovčini nakon što je iz ruksaka jednog od njih izletio nož te ranio drugog. Beroš se vraća operiranju nakon sedam godina pauze. Plenković: 'To je kao vožnja automobila'. Novac od kredita hrvatskih branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji. Inspekcija ruši 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nož tijekom naguravanja izletio iz ruksaka i ozlijedio učenika! 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nož tijekom naguravanja izletio iz ruksaka i ozlijedio učenika! | Video: 24sata/Video
POŽAR NA AUTOCESTI

VIDEO Buktinja na A4: Kod Brezničkog Huma planuo auto

BREZNIČKI HUM - Na autocesti A4 kod čvora Breznički Hum zapalio se automobil u ponedjeljak popodne. Zbog požara se prema Zagrebu vozilo uz ograničenje brzine od 60 km/h - piše HAK. Kako nam javlja čitatelj, nije bilo kolone zbog požara.

Zapalio se auto 00:25
Zapalio se auto | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'. Hamas pustio taoce, a Izralel pušta oko 2000 Palestinaca. Pacijent u Virovitici ozlijedio sebe i liječnika, udruge upozorile na učestalo nasilje. Dva radnika poginula u padu zida u Bjelovaru.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode' | Video: 24sata/Video
NAPOKON NA SLOBODI

VIDEO Emocije su sve preplavile: Izraelci i Palestinci su se vratili svojim obiteljima

U ponedjeljak je Izrael oslobodio gotovo 2000 Palestinaca, dok je Hamas pustio sve žive Izraelce, njih 20. Roditelji su se ponovno ujedinili sa sinovima, a djeca s očevima. Suočili smo se s ekstremnim psihološkim pritiskom i nismo mogli vjerovati do zadnjeg trenutka - rekao je oslobođeni Palestinac Samer Halabiya. Skočili smo jedan drugome čim smo se prvi put vidjeli - kaže Ronen Ohel, brat oslobođenog Izraelca.

Emocije su sve preplavile: Izraelci i Palestinci su se vratili svojim obiteljima 01:25
Emocije su sve preplavile: Izraelci i Palestinci su se vratili svojim obiteljima | Video: 24sata/Reuters
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, liječnice i medicinske sestre, dnevno skrbe za i do 30 palčića. Neki su rođeni s manje od 500 grama. Uništili su nam živote prevarom s uzgojem jagoda, kažu članovi 21 braniteljske obitelji koje su završile pod ovrhama i izgubile domove. Zagrebačka Skupština u četvrtak bi trebala usvojiti izmjene prostornog plana, što je preduvjeti za realizaciju nove obilazne željezničke pruge za teretni promet...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića | Video: 24sata/Video

