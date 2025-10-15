POSVUDA SAMO PUSTOŠ
VIDEO Gaza iz zraka: Pustoš i razaranje, ovako izgleda Khan Younis nakon dvije godine rata
Snimke dronom prikazuju razrušene četvrti Khan Younisa u Pojasu Gaze, nakon dvije godine sukoba u kojem je, prema tamošnjim vlastima, poginulo gotovo 68.000 ljudi. Rat je započeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023., a ovaj tjedan su, u sklopu primirja, razmijenjeni posljednji izraelski taoci i palestinski zatvorenici. Palestinske vlasti najavile su da su spremne preuzeti upravljanje prijelazom za humanitarnu pomoć između Egipta i Gaze.