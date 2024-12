VIDEO Glasali na željezničkoj postaji, u pekari, 'Kod Maće', pa i u susjedovoj dnevnoj sobi

Donji Karin, Lepuri, Šopot, sva ova naselja imaju po jedno biračko mjesto i to na posve neuobičajenim lokacijama. Tako 321 birač u Donjem Karinu svoj glas daje u prostoriji bivšeg dućana, mesnice, prije toga i pekare, o čemu svjedoči i natpis. Birački odbor je na svom mjestu od ranog jutra, gužve nema, a pretpostavljaju da je neće ni biti i da je dobro ako izađe tridesetak birača. Među njima je i umirovljenik Nikola (73).

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:18 Glasačko mjesto u zgradi pekare | Video: 24sata/pixsell

Neobična glasačka mjesta u Zadarskoj županiji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Došlo ih pet, četvero glasalo

- Iz Siska sam, ali sam zadnjih deset godina na moru. To mi je sad adresa, pa shodno tome i glasačko mjesto. Je, zanimljivo je da je to prostorija pekare, ali bitno je da su se organizirali. Ni sam postupak ne traje nešto dugo - govori dok se pozdravlja s drugim umirovljenikom i kratko komentiraju kako je zima, malo ljudi uopće živi tu, a i na ruku ne idu praznici i blagdani.

Neobična glasačka mjesta u Zadarskoj županiji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tridesetak kilometara dalje, nalazi se selo Lepuri. Njihovo biračko mjesto je željeznička postaja, iako putničkog vlaka nisu vidjeli cijelo desetljeće. Šali se odbor kako je otprilike slična situacija i s biračima jer od upisanih 250 pojavilo ih se tek petero, s time da je četvero i glasovalo.

- Došao nam je čovjek koji živi i ima adresu u susjednom selu, Kožlovcu, ali nema ga na biračkom popisu. Da bi mogao glasovati mora u Benkovac po potvrdu, i takva su pravila - kazuju članovi odbora dok gledaju na prugu.

Soba i grijalica

Otkad je izbora u Lepurima, nije se mijenjalo mjesto na kojem se može glasati, tako da je malena željeznička stanica s tek jednom funkcionalom sobom i grijalicom jedini objekt koji nije u privatnim vlasništvu, a može se koristiti, prigodno svakih par godina.

- Pamtim da je za jedne izbore rekordna bila izlaznost za nas - kazuje član odbora, dodajući kako im je tada došla 101 osoba. Danas ako bude pola od toga do kraja dana, smatrat će da je dobro.

Od Lepura preko Benkovca, do Šopota je desetak kilometara. Tamo se pak izbori održavaju u prostorijama bivšeg restorana "Kod Maće". Osim što predaju papire glasačima, tri članice odbora spremile su kavu, čaj, a ima i bombona.

Neobična glasačka mjesta u Zadarskoj županiji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Nekada radimo i kolače, ali kako je bilo previše slatkog u ove dane, odlučile smo stati. Kod nas se zna da kad su izbori, možete glasati, ali dobiti nešto slatko. Obično napravimo kuglof, ili kiflice, nešto što stariji ljudi vole, i jednostavno kad smo već u gostioni neka bude barem nešto skromno, ali jestivo - objašnjava Stanka koja je nakupila dvadesetak izbora kao članica biračkog odbora.

- Nama je dobro, prije je bilo biračko mjesto u drugom restoranu, ali sad smo u ovom. Jedino možemo zaključiti da je naš maleni Šopot pun dobre hrane, pa i restorana - zaključuju birači starije dobi, koji su se odmah nakon mise zaputili glasovati. Onih s pravom glasa u Šopotu na spisku je 250.

Neobična glasačka mjesta u Zadarskoj županiji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Meni je svejedno, gdje glasam, čitam listu, mislim da sam dobro upamtio broj, i to je to. Nema prevelike nauke - kazuje Leonard koji se taman sprema ući u gostionu, odnosno biračko mjesto koje je ona postala - ali samo na jedan dan.

U Društvenom domu je svadba

Oštri Vrh kod Nove Gradiške bira budućeg predsjednika RH u obiteljskoj kući sumještanina Branka Bojića.

- Prije nego što je donesena odluka o ovim izborima, Društveni dom u našem selu je rezerviran, mislim za svatove i teško je bilo to otkazati. Iz Općinskog Izbornog povjerenstva Staro Petrovo Selo su me pitali bi li se izbori mogli održati u prostoru naše obiteljske kuće. Pretpostavljam da su se na to odlučili na temelju toga što su već jedni izbori, mislim da su to bili parlamentarni, odrađeni kod nas. Rekao sam im da nema problema - rekao je Branko Bojić, vlasnik obiteljske kuće u Oštrom Vrhu.

Lijep i sunčan, iako hladan dan, uvjeti za odlazak na izborno mjesto idealni. Već na ulaznoj kapiji obitelji Bojić u Oštrom Vrhu velika je državna zastava, obilježje da je tu izborno mjesto. U dvorištu dočekuje nas domaćin Branko. Nakon što nam je poželio dobrodošlicu, polazimo sami do izbornog mjesta i pratimo strelicu na bunara koja birače upućuje ka prostoriji u kojoj je izborno povjerenstvo. Martina Matošić, predsjednica povjerenstva, Matej Pejaković i Željko Jurčević odmah nam rekoše da već imaju iskustva u ovom odgovornom i časnom poslu.

Stariji ujutro, mladi popodne

- Na ovom biračkom mjestu upisano je točno 125 birača, biralište je otvoreno u 7 sati. Za sada je još mirno, prvi birači koji su glasali uglavnom su bili stariji ljudi, dok mlade očekujemo kasnije, jer je to njima još rano. Uglavnom sve teče bez problema, lijepo nam je ovdje, domaćin se potrudio da imamo i kolača, sve je u božićnom i novogodišnjem duhu - rekla je Martina Matošić, predsjednica biračkog odbora, dodavši da najviše birača očekuje oko podneva.

Oštri Vrh: Biračko mjesto u obiteljskoj kući udomitelja Branka Bojića | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Sve je lijepo uređeno, na dva biračka mjesta u dnevnom boravku birači zaokružuju jednog od osam ponuđenih kandidata, daju svoj glas onome za koga misle da će ih u idućih pet godina najbolje voditi kao predsjednik RH.

Domaćina i njegovu suprugu Dariju, inače udomitelje djece za koju se nisu adekvatno ili nisu htjeli skrbiti njihovi biološki roditelji, pitamo jesu se oporavili nakon tragedije i smrti njihove štićenice malene Nikol.

- Ne, to ne možemo zaboraviti, ona je naše sve, imamo svojih dvoje djece, ali Nikol nam je u posebnom dijelu srca koje će za nju kucati dok smo živi - sa suzama u očima pričaj Darija i Branko. Darija pokazuje slike u dnevnom boravku na kojima je njihova ljubimica Nikol.

- Njezine slike još nitko nije pomaknuo, ona je nama stalno u mislima, i dan danas s njom pričamo kao da je ovdje - govori nam Darija i pokazuje veliki okvir sa slikama osmero djece, koliko je prošlo kroz njihovu kuću u devet godina.

- Većina ih se ne sjeća svojih bioloških roditelja, mi smo za njih mama i tata. Sada smo malo došli u godine i više se ne bavimo time, ne koliko zbog toga što nam je teško, već zbog toga što nam rastanci s njima sve teže padaju - kažu Darija i Branko, dok on izlazi iz kuće da bi pozdravio birače koji pomalo pristižu.