VIDEO Gledajte nebo danas! 'Oluja na Suncu je aktivna pa bi ovih prizora moglo biti još...'

Polarna svjetlost iznad Europe u nedjelju se vidjela i diljem Hrvatske.

Dobili smo fotografije i snimke prekrasnog i rijetko prizora na nebu na našim prostorima.

Oluja na Suncu

Astronom Boris Štromar nam je rekao kako se to u ovom dijelu rijetko vidi, ali da je bio koronalni izbačaj sa Sunca otprije dva dana i da je toliko trebalo materijalu da dođe do Zemlje.

Danas bi se opet moglo vidjeti

Danas bi se opet kod nas mogla vidjeti polarna svjetlost.

- Oluja je još aktualna i postoji mogućnost da ponovno vidimo polarnu svjetlost ali ne toliko jako kao jučer kad je najjača pojava bila oko 18.15 sati, pa ništa do 20 sati i onda opet nešto malo oko 23 sata. Ne možemo točno predvidjeti kada će to biti, hoće li oko 18 sati ili dva-tri sata kasnije, zato svakako moramo pratiti obavijesti kako ne bismo propustili taj trenutak. Mogu naglasiti da kada pratimo treba obratiti pažnju na Kp-index koji označava jačinu oluje, on se kreće od 1 do 10 i ako kod nas dođe do 6 ili 7 onda je moguće da će se vidjeti pa možemo biti spremni - rekao nam je Bori Štromar iz Astronomskog društva Beskraj.

Polarnu svjetlost moglo se vidjeti od Zagreba do Vinkovaca. Ali, nije bila vidljiva samo iz Hrvatske.

Svjetlost su vidjeli i u Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj, Engleskoj...

Na slovenskim medijima piše da bi se oko 18 sati polarna svjetlost opet mogla vidjeti.