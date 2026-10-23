VIDEO Gore gume u Mičevcu, građani zabrinuti: 'Dim je tako ogroman i sve smrdi po plastici'

Dobili smo dojavu u 14.30 sati o požaru u Mičevcu i zaputili smo se tamo s dva vatrogasna vozila i sedam vatrogasaca. Zatekli smo da gori velika količina guma, ali imamo pod kontrolom sve, ugasit ćemo kroz neko vrijeme. Intervencija je još u tijeku, rekao nam je Ivica Maceković, zapovjednik JVP Velika Gorica.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Mičevcu | Video: 24sata Video

Čitatelj koji nam je poslao snimke požara u Mičevcu zabrinuto kaže kako mu je nevjerojatno da netko nakon svih situacija s otpadom ide nešto spaljivati.

- To je neodgovorno. Nije bilo ugodno prolaziti kraj tog ogromnog dima koji je toliko velik da se ni kamerom ne može obuhvatiti u jednom potezu. Koma. Zagušljivo je i sve smrdi po plastici - rekao je čitatelj.