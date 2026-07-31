Čujemo i sirene i kanadere kako nadlijeću. Dim se vidi i s autoceste A1. Vidjeli smo da je i policija stigla - kaže nam čitateljica
VIDEO Gori deponij u Prgometu, gusti dim vidi se s A1: Stigla dva kanadera. 'Nije pod kontrolom'
Izbio je veliki požar na deponiju komunalnog otpada Adriatic - Blizna u naselju Labin Dalmatinski u općini Prgomet u petak oko 19 sati. Na terenu je oko 13 vozila i 30 vatrogasaca, pomažu i dva kanadera, a požar još uvijek nije pod kontrolom.
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Nasreću, vatra se nije proširila izvan granica deponija, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Kovačević.
- Izbio je požar kod Prapatnice, dim ide visoko, gust je i crn. Osjeti se smrad dima, pepeo pada. Čujemo i sirene i kanadere kako nadlijeću. Dim se vidi s autoceste A1. Vidjeli smo da je i policija stigla - kaže nam čitateljica.
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Na terenu su i vatrogasci iz Trogira i Kaštela te pomažu u gašenju požara.
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