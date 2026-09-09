Čitatelji su nam poslali fotografije i snimke na kojima je vidljiv ogroman plamen i gusti crni dim
VIDEO Gori Petrokemija u Kutini
Požar u Petrokemiji lokaliziran je u 16.45 sati. I dalje ima puno dima.
Službenih informacija o razmjerima požara još nema, iz tvorničkog kruga diže se gusti dim, a neslužbeno se doznaje da je evakuiran dio pogona kao i upravna zgrada.
Iz tvornice mineralnih gnojiva Petrokemija najavili su da će uskoro o svemu izvijestiti priopćenjem.
Građani Kutine postavljaju pitanje zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUK).
Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je priopćenje s detaljima intervencije u Kutini.
- U tijeku je gašenje požara u pogonu Petrokemije Kutina, za koji je dojava zaprimljena u 15:09 sati. Požar je zahvatio transportnu traku - navode iz HVZ-a.
Na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage: vatrogasci PVP-a Petrokemije Kutina, JVP-ovi Kutina, Sisak i Novska, DVD-ovi Stružec i Lipovljani te JVP Garešnica iz Bjelovarsko-bilogorske županije.