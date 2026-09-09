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VIDEO Gori Petrokemija u Kutini

Piše HINA, Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
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VIDEO Gori Petrokemija u Kutini
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Foto: Čitatelj 24sata
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Čitatelji su nam poslali fotografije i snimke na kojima je vidljiv ogroman plamen i gusti crni dim

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Gori Petrokemija u Kutini VIDEO
Gori Petrokemija u Kutini | Video: Čitatelj 24sata
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LOKALIZIRALI POŽAR

Požar u Petrokemiji lokaliziran je u 16.45 sati. I dalje ima puno dima.

EVAKUIRALI DIO POGONA I UPRAVU

Službenih informacija o razmjerima požara još nema, iz tvorničkog kruga diže se gusti dim, a neslužbeno se doznaje da je evakuiran dio pogona kao i upravna zgrada.

OGLASIT ĆE SE I PETROKEMIJA

Iz tvornice mineralnih gnojiva Petrokemija najavili su da će uskoro o svemu izvijestiti priopćenjem.

NIJE SE OGLASIO SRUK

Građani Kutine postavljaju pitanje zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUK).

DETALJI INTERVENCIJE U KUTINI

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je priopćenje s detaljima intervencije u Kutini.

- U tijeku je gašenje požara u pogonu Petrokemije Kutina, za koji je dojava zaprimljena u 15:09 sati. Požar je zahvatio transportnu traku - navode iz HVZ-a.

Na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage: vatrogasci PVP-a Petrokemije Kutina, JVP-ovi Kutina, Sisak i Novska, DVD-ovi Stružec i Lipovljani te JVP Garešnica iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

Komentari 34

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