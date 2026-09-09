VIDEO Gori Petrokemija u Kutini

DETALJI INTERVENCIJE U KUTINI

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je priopćenje s detaljima intervencije u Kutini.

- U tijeku je gašenje požara u pogonu Petrokemije Kutina, za koji je dojava zaprimljena u 15:09 sati. Požar je zahvatio transportnu traku - navode iz HVZ-a.

Na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage: vatrogasci PVP-a Petrokemije Kutina, JVP-ovi Kutina, Sisak i Novska, DVD-ovi Stružec i Lipovljani te JVP Garešnica iz Bjelovarsko-bilogorske županije.