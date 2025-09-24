VIDEO Gorio tramvaj u Zagrebu: 'Brzo su ugasili, sve je u redu...'

IZMIJENILI TRASE TRAMVAJA

VIDEO Kaos u Zagrebu: U samo sat vremena dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru Dva auta su u istom danu u roku od sat vremena upala na raskopani dio pruge kod Trga Kralja Tomislava, rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. Prvo je vozačica crvenog Audija oko 16.30 sati upala, da bi je izvukli oko 17.20, a da bi drugi na istom mjestu upao oko 18 sati. "Zbog svega, linije 6, 9, i 13 u smjeru istoka prometuju obilazno Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog te preko Trga Žrtava Fašizma i nastavljaju dalje uobičajenim trasama. Linija 2 prometuje preko Grada Vukovara, a linija 4 preko trga bana Jelačića i Jurišićevom", priopćili su iz ZET-a.

