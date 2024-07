KRATKO OSVJEŽENJE VIDEO Grmljavinsko nevrijeme stiglo u Split, pogledajte kartu

SPLIT - Grmljavinsko nevrijeme u subotu ujutro pogodilo je Split i okolicu. Nakon Trogira i Kaštela, nevrijeme je došlo do Splita, no ne očekuje se značajnije osvježenje. Danas bi na jugu Hrvatske trebalo biti do 34 Celzija. U Splitu je jutros zabilježeno i nekoliko nesreća, jedan čovjek je završio u bolnici, a ova kiša mogla bi napraviti dodatne probleme u prometu.