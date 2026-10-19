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VIDEO Habijanu netko nakon Ironmana napisao da neka radi svoj posao. Evo što je odgovorio

Piše 24sata,
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VIDEO Habijanu netko nakon Ironmana napisao da neka radi svoj posao. Evo što je odgovorio
Foto: Instagram
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Na petom porečkom Ironman 70.3 natjecanju sudjelovalo je ukupno 2200 natjecatelja. Utrka se sastojala od 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje biciklom te 21,1 kilometra trčanja

Nakon nastupa na porečkom Ironmanu 70.3, ministar pravosuđa Damir Habijan podijelio je na društvenim mrežama svoj rezultat s tog zahtjevnog triatlonskog natjecanja. Utrka je, međutim, ostala u sjeni tragedije - smrti jednog od sudionika.

"I am Iron Man. 1,9 km, 90 km, 21 km, Time: 5:57:31", napisao je ministar u objavi na Instagramu.

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Ubrzo nakon objave, jedan mu je korisnik u komentaru poručio: "Kreni raditi svoj posao." Habijan mu je odgovorio i naveo da svoje slobodno vrijeme ima pravo provoditi kako želi. "Netko izlazi, netko sjedi na kauču, a netko voli trenirati kad stigne. Svatko od nas bira. Preporučam, smanji stres", piše u odgovoru ministra. 

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Na petom porečkom Ironman 70.3 natjecanju sudjelovalo je ukupno 2200 natjecatelja. Utrka se sastojala od 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje biciklom te 21,1 kilometra trčanja.

Natjecanje je započelo plivačkom dionicom u Zelenoj Resortu, ispred hotela Parentium Plava Laguna. Biciklistička trasa krenula je ispred Hotela Molindrio Plava Laguna i vozila se zatvorenim dionicama Istarskog ipsilona do Višnjana i natrag. Posljednja, trkačka etapa vodila je natjecatelje do Funtane i centra Poreča.

Nedjeljnu utrku obilježila je smrt jednog od sudionika. Tijekom plivačkog dijela pozlilo je slovenskom državljaninu rođenom 1972. godine, koji je preminuo unatoč intervenciji hitnih službi.

Iz istarske policije potvrdili su da je dežurni mrtvozornik naložio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Oglasili su se i organizatori. "S velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od natjecatelja koji je sudjelovao na današnjoj utrci IRONMAN 70.3 Poreč. Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog sportaša", objavili su na Facebooku.

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