VIDEO Horor kod Osijeka! Zabio se u kombajn i bori se za život

Užasno je izgledalo, auto je cijeli bio smrskan. Odletio je pod kombajn, a vatrogasci su morali izrezati cijeli auto da izvade čovjeka, rekao nam je čitatelj o stravičnoj nesreći kod Osijeka u srijedu navečer u naselju Klisa. Čitatelji su nam rekli kako je cesta bila zatvorena te da je policija vraćala sve iz smjera Osijeka natrag prema Vukovaru.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:24 Prometna nesreća u Osijeku | Video: čitatelj/24sata

Na fotografijama i snimkama koje smo dobili vidi se uništeni automobil, vozilo Hitne, policije i vatrogasci. Blizu je i kombajn. Osječka policija objavila je da je 24-godišnji vozač automobila prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život.

Policija o nesreći: Kombajn je skretao

Na cesti Osijek - Klisa jučer u 19,45 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške ozljede opasne po život. Dvadesetčetverogodišnji vozač osobnog automobila kretao se cestom Osijek-Klisa, koji nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila gustoći prometa i smanjenoj vidljivosti, te je vozilom udario u kombajn kojim je upravljao 51-godišnjak, a koji se neposredno prije prometne nesreće zaustavio na kolniku u namjeri skretanja ulijevo na poljski put. Očevidom je utvrđeno da je radni stroj bio propisno označen, a zbog oštećenja vitalnih dijelova u prometnoj nesreći oba vozila su isključena iz prometa. Vozač osobnog automobila prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek gdje je zadržan na liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda opasnih po život. Zbog obavljanja očevida prometne nesreće od 20,05 do 23,05 sati Državna cesta broj 2 od skretanja za Tenju do skretanja za Veru bila je zatvorena za sav promet, koji se odvijao obilaznim cestovnim pravcima.