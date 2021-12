Da nisam čuo eksploziju, mislio bih da je potres. Imam traume od njih, a tresla se cijela zgrada. Baš je odjeknulo, priča nam Marko Filipović koji živi tek kilometar od mjesta strašne eksplozije koja je u srijedu uznemirila brojne građane Münchena.

Tz.de javio je da se radi o avionskoj bombi koja je eksplodirala dok su u tijeku bili radovi bušenja, što im je potvrdila policija.

POGLEDAJTE VIDEO: U Münchenu eksplodirala avionska bomba

- Odjednom su počele svirati sirene, rotirke, helikopteri. Ništa mi nije bilo jasno dok nisam izašao van. Nebo je svijetlilo od rotirki usred bijelog dana. Tamo je gradilište, navodno se radi o bombi iz Drugog svjetskog rata - opisuje nam Filipović stravično iskustvo u kojem je ozlijeđeno četvero ljudi. Jedan je zadobio teške ozljede, ali nije u životnoj opasnosti.

- Povremeno saznajemo nove informacije. Kad neki policajac prođe usput, onda nam nešto kaže, no većina nam ne želi reći ništa. Bilo je to između 12 i 13 sati, pet minuta mi treba do dolje. Ali kad su krenule sirene, pa helikopteri, nakon što se zatresla cijela zgrada, istrčali smo van. Imam traume od potresa u Zagrebu, stvarno sam u tom trenutku mislio da je potres dok nisam čuo eksploziju - priča nam.

Filipović je inače iz Zagreba, a u Njemačkoj je živio i ranije, ali se u München s obitelji vratio u kolovozu.