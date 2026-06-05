TVRDE DA SU AMERI POBJEGLI
VIDEO Iran zapucao na američke brodove. Ako se vrate...
Iranska mornarica navodi da je ispalila hitce upozorenja, projektile Qadir i bespilotne letjelice Shahid Danaye, prema dva američka razarača (DDG-103 i DDG-87) u Omanskom zaljevu. Oba ratna broda povukla su se prema Indijskom oceanu. Iran također tvrdi da je američki amfibijski jurišni brod USS Tripoli bio prisiljen napustiti to područje. Upozorenje Iranske mornarice: ako se američki brodovi vrate, koristit će se projektili većeg dometa.