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TVRDE DA SU AMERI POBJEGLI

VIDEO Iran zapucao na američke brodove. Ako se vrate...

Iranska mornarica navodi da je ispalila hitce upozorenja, projektile Qadir i bespilotne letjelice Shahid Danaye, prema dva američka razarača (DDG-103 i DDG-87) u Omanskom zaljevu. Oba ratna broda povukla su se prema Indijskom oceanu. Iran također tvrdi da je američki amfibijski jurišni brod USS Tripoli bio prisiljen napustiti to područje. Upozorenje Iranske mornarice: ako se američki brodovi vrate, koristit će se projektili većeg dometa.

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Iranska mornarica zapucala na američke brodove VIDEO
Iranska mornarica zapucala na američke brodove | Video: 24sata/X
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o pripremama za utakmice na SP-u: 'Gledali smo videe nas i protivnika'

Ivan Strinić otkrio je da se većina pripreme za pojedinačne utakmice krije u razgovoru s analitičarom i gledanju snimki igranja. Pogledajte u videu

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Ivan Strinić o pripremama za utakmice: 'Gledali smo videe nas i protivnika' VIDEO
Ivan Strinić o pripremama za utakmice: 'Gledali smo videe nas i protivnika' | Video: 24sata Video
LUDA VOŽNJA

VIDEO Potpuna ludost u Kaštel Novom: Vozim 50, a prestiže me maloljetnik na romobilu sa 60!

U Kaštel Novom jedan je vozač automobila svjedočio potpuno suludoj situaciji na cesti. Naime, vozio je brzinom od 50 km/h, no u jednom ga je trenutku prestigao električni romobil koji je vozio brzinom od 60 km/h. Da stvar bude gora, romobilom je upravljao maloljetnik, i to bez kacige!

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Prestizanje romobilom VIDEO
Prestizanje romobilom | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero mrtvih u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, u Puli uz potopljen gliser pronašli mrtvo tijelo, zbog rušenja Vjesnika zatvorili podvožnjak u Slavonskoj, rastu tenzije između Srbije i Crne Gore, velike gužve za blagdan...

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
SVI SU UHIĆENI

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Ovako su oteli čovjeka kod Arene Zagreb!

ZAGREB Trojica mlađih muškaraca kod Arene Centra mlatila su i vukla žrtvu do prtljažnika u koji su ga ubacili. Četvrti je bio za volanom. Policija ih je sve uhitila samo koji sat kasnije. Žrtva je završila u KBC-u Rebro

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Situacija u Zagrebu VIDEO
Situacija u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NEVJEROJATNO

VIDEO Genijalac je vozio slalom na A1. Kad je vidio da ne ide, pretjecao je po zaustavnoj!

Na autocesti A1 od Zagreba prema Karlovcu, jedan vozač odlučio je voziti zaustavnom trakom: Cijelim je mijenjao trake bez žmigavca, a zatim je, kada je shvatio da to više ne može, počeo voziti po zaustavnoj, rekao nam je čitatelj

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Opasna vožnja blizu odmorišta Desinec VIDEO
Opasna vožnja blizu odmorišta Desinec | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

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