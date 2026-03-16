VIDEO Iranska vojska ljudima u Dubaiju: Kreću žestoki napadi!

Pet osoba je u nedjelju ozlijeđeno kada su rakete pale na međunarodnu zračnu luku u Bagdadu, gdje se nalazi i američki diplomatski centar unutar velikog vojnog kompleksa, objavili su irački sigurnosni izvori...
Nekoliko raketa pogodilo je bagdadsku zračnu luku i okolna područja, ozlijedivši pet osoba, izvijestile su danas sigurnosne snage u Iraku, prema novinskoj agenciji AP.
Policija je izjavila da su u napadu ozlijeđena četiri pripadnika sigurnosne službe zračne luke, kao i jedan inženjer.
Dva sigurnosna dužnosnika rekla su da je bivša američka baza uz zračnu luku, koja još uvijek pruža logističku podršku američkim operacijama, bila meta dronovima i raketama.
Macron poručio iranskom predsjedniku da okonča napade preko Perzijskog zaljeva
Emmanuel Macron razgovarao je sa svojim iranskim kolegom Masoudom Pezeshkianom, naloživši predsjedniku da "odmah prekine neprihvatljive napade" koje Iran provodi protiv zemalja u regiji.
„Podsjetio sam ga da Francuska intervenira u strogo obrambenom okviru kako bi zaštitila svoje interese, interese svojih regionalnih partnera i u korist slobode plovidbe te da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta“, rekao je francuski predsjednik u objavi na X-u.
Macron dodaje da "nekontrolirana eskalacija" regiju uranja u kaos s "velikim posljedicama danas i u godinama koje dolaze".
Izrael: Imamo još tisuće meta u Iranu
Glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin izjavio je da Izrael ima još "tisuće" ciljeva koje planira gađati u Iranu. Govoreći na televizijskom brifingu, Defrin je rekao da izraelska vojska svakodnevno identificira nove mete.
"Svaki dan identificiramo nove ciljeve", rekao je, prenosi Reuters. Dodao je da će izraelska vojska nastaviti napade.
"Nastavit ćemo napadati u Iranu, ali i protiv Hezbolaha, sve dok ne uklonimo prijetnje i ostvarimo ciljeve operacije", rekao je Defrin.
Iranska vojska ljudima u Dubaiju: Kreću napadi!
Iranska vojska upozorila je stanovnike pojedinih područja u Dubaiju i Dohi da bi u narednim satima mogli uslijediti napadi zbog prisutnosti američkih vojnih elemenata, javlja iranska državna novinska agencija Fars.
Prema tom izvješću, upozorenje se odnosi na zone u kojima se nalaze američke vojne instalacije ili objekti povezani s američkom vojskom.