VIDEO Iranska vojska ljudima u Dubaiju: Kreću žestoki napadi!

Macron poručio iranskom predsjedniku da okonča napade preko Perzijskog zaljeva

Emmanuel Macron razgovarao je sa svojim iranskim kolegom Masoudom Pezeshkianom, naloživši predsjedniku da "odmah prekine neprihvatljive napade" koje Iran provodi protiv zemalja u regiji.

„Podsjetio sam ga da Francuska intervenira u strogo obrambenom okviru kako bi zaštitila svoje interese, interese svojih regionalnih partnera i u korist slobode plovidbe te da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta“, rekao je francuski predsjednik u objavi na X-u.

Macron dodaje da "nekontrolirana eskalacija" regiju uranja u kaos s "velikim posljedicama danas i u godinama koje dolaze".