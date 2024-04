VIDEO Ivo Sanader Milanoviću 2007.: 'I jesi sastavio Vladu?'. Znate li koliko je dugo trajalo?

Ivo Sanader koji je 2007. godine bio predsjednik HDZ-a upitao je tadašnjeg šefa SDP-a Zorana Milanovića je li sastavio Vladu, na što mu je on odgovorio "Isto kao i ti!". Naime, te godine su konzultacije za sastavljanje nove Vlade trajale 20 dana. Sve se dogodilo u prosincu 2007. godine u predvorju Ureda predsjednika na Pantovčaku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Parlamentarni izbori održani su 25. studenoga, ali još nismo imali ni mandatara niti Vladu. Predsjednik Stipe Mesić zavlačio je s davanjem mandata sve dok nije dobio jamstva od jedne od strana da raspolaže većinom koja je tada iznosila 77.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pobjednik je bio Ivo Sanader kojem je dvadeset dana nakon izbora Mesić dao mandat za sastavljanje Vlade. Uz 66 mandata HDZ-a Sanader je na svoju stranu pridobio i osam zastupnika koalicije HSS-HSLS te zastupnike manjina.

Iako je predsjednik HSS-a Josip Friščić bio naklonjen lijevoj opciji SDP-a, koji je tada vodio novopečeni predsjednik Milanović, razlika u korist desne opcije iznosila je čak deset mandata, i šefovi žuto-zelene koalicije pregovore o sastavljanju Vlade prvo su počeli s HDZ-om. Budući da je Sanader bio vrlo široke ruke, Friščić i Đurđa Adlešič nikada Milanoviću nisu niti dali šansu da ih kupi.

Mesić je tada radio za SDP pa je zato toliko dugo i odugovlačio s određivanjem mandatara jer je želio da to bude Milanović. No, lijeva opcija nije uspjela. Upravo zbog Mesićeva odugovlačenja Sanader je tada najavio da će nova vlast promijeniti članak 97. Ustava i odrediti da se mandat daje onome tko osvoji najviše mandata na izborima, odnosno relativnom pobjedniku. No, to se nije dogodilo.