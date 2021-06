Veselo je bilo u izbornoj noći u Zadarskoj županiji. Naime, u gradu Benkovcu svoj drugi mandat gradonačelnika osvojio je HDZ-ovac Tomislav Bulić zajedno s njegovim zamjenikom Tomislavom Klaricom.

Za Bulića ste možda čuli i prošle godine, kada je telegram.hr otkrio da u svoju imovinsku karticu nije prijavio dionice, auto, njive ni kredit od 900.000 kn... Na što je i sam Bulić reagirao i rekao da će to ispraviti jer je - zaboravio.

U službenom životopisu stoji da je Bulić, 52-godišnji umirovljeni zapovjednik počasne Predsjedničke garde, uspješni poljoprivrednik i predsjednik lokalnog HDZ-a Benkovac.

No, vratimo se malo na izbornu večer.

Na redakciju smo dobili tri snimke iz restorana gdje je do kasno u noć feštalo u HDZ-ovom stožeru, a na snimkama se može vidjeti mnoštvo ljudi bez pridržavanja bilo kakvih epidemioloških mjera u zatvorenom prostoru.

Neki s čašom u rukama, neki s rukama u zraku glasno pjevaju i plešu uz - narodnjake.

Kontaktirali smo gradonačelnika Benkovca i upitali ga kako je prošlo izborno slavlje.

- Pa lijepo, onako kako i treba - odgovorio nam je.

Mi smo pak, na redakciju dobili nekoliko zanimljivih videa s vaše izborne fešte gdje se na snimci kako se veselo pleše i pjeva uz izvorne narodnjake...

- Sad ću vam kratko odgovoriti. Nikad ja tu pjesmu ni glazbu nisam slušao, što sam slušao, slušao sam možda Halida Bešlića kao zaljubljenik sa svojih 20-ak godina.

Kako je onda došlo do te situacije?

- Mi imamo tu doseljene Hrvate koji imaju neke svoje navike iz svojih rodnih krajeva odakle su došli. Ja tu pjesmu nisam ni čuo jer sam otišao već oko 1, 2 sata, to se vjerojatno desilo iza toga. Ja bih rekao da su to čak i namjerno napravili jer su došli neki ljudi koji nisu ni pozvani. Znate, kada se takvo slavlje pravi, onda se ne može ni sve kontrolirati.

Na tim videima ste vi i vaš zamjenik Tomislav Klarica?

- Ako ste mene vidjeli da to pjevam, ja ću se sutra zahvaliti na dužnosti, na mandatu. Montaža sve napravi.

Ne bi se baš reklo da je to montaža...

- Ja sam bio tamo, ali ne kada je to sviralo. Poslije sam čuo i vidio na videu kao i vi...

A kako komentirate vašeg zamjenika koji se vidi na snimci?

- Ja u to vrijeme sigurno nisam bio tu. Ja sam samo jednu snimku vidio i tamo sam vidio glavu svog zamjenika koji tamo hoda nešto, niti pleše niti pjeva i to samo u djeliću sekunde. Ako imate više videa gdje se vidi kako on pleše, pošaljite mi. Ja samo mogu reći da prvi put čujem takvu pjesmu i tog pjevača, meni je to strano.

S obzirom da ste u HDZ-u i da predstavljate takvu domoljubnu stranku, očekivali smo da će proslava biti uz drugu vrstu glazbe poput Ruže Hrvatske, Lijepa li si...

- I bila je proslava uz Ružu Hrvatsku i uz Thompsona, ali to vam je upravo ono što sam rekao - na završetku slavlja, ljudi su se opustili i ljudi koji to slušaju... Bila je informacija da su neki i naknadno došli u tu priču, tako da, to je ciljano napravljeno. Najiskrenije. Nema to veze s emocijama ovog čovjeka s kojim razgovarate niti malo, ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Od prvog dana, služio sam i bio tamo gdje mnogi nisu bili i gdje nikad neće biti. Nemam tu što davati niti oduzimati, bio sam uz predsjednika Tuđmana deset godina, tako da je to za mene bespredmetno. To su zločesti ljudi.

S obzirom da je to bilo Vaše izborno slavlje, ljudi na snimci ne izgledaju kao da su se nešto previše bunili što su se puštale takve pjesme, dapače.

- Ja sam uvjeren da je tamo bilo 70 posto hrvatskih branitelja, ali ja to nisam čuo niti vidio o čemu vi govorite. To je bilo vjerojatno pred kraj. Ja sam otišao jedan sat iza ponoći, a slavlje je trajalo možda još sat duže. Nisam ni provjeravao. To je zlonamjerno i tendenciozno povlačenje i povezivanje s nečim drugim, optuživanje za suradnju s nekim drugim... To vam, gospođo, rade oni... Evo provjerite od prije četiri godine, moj protukandidat nije imao nacionalnost. Odrekao se svoje nacionalnosti jer je imao dogovor sa Srbima, slobodno možete to staviti, da dobije njihovih 500 glasova jer je htio srušiti vlast HDZ-a u Benkovcu (...) Tamo su došli ljudi iz suprotnog tabora Domovinskog pokreta, tko je tu što napravio i na koji način, nemoguće je u tim okolnostima utvrditi. Dobio sam informacije da su tamo došli ljudi koji nisu bili pozvani, i koji su došli očito ciljano.

A koji je to gospodin, kako se zove?

- Moj protukandidat, vidjet ćete tamo tko je to. I provjerite prije 4 godine na glasačkom listiću koja je njegova nacionalnost. To iz tih krugova ide. Provjerite to molim vas i objavite. Iza toga stoji cijela ta priča. Jer vi razgovarate s čovjekom koji se nema za što sramiti. To je sve namješteno, ne možete vi kontrolirati 200 ljudi tamo, to je nemoguće. Bilo je zaista dostojanstveno, a što se tiče tih pjesama, ja ne znam koji su to ljudi niti ja te pjesme znam, ni ne znam tko to pjeva... Ja sam harmonikašu stavio 200 kuna da mi pjeva 'Ne boj se', ali nije znao to pjevat. I eto, tako je bilo kako je bilo.

Kako nismo uspjeli dobiti njegovog zamjenika, Tomislava Klaricu, istražili smo o kojem je to protukandidatu riječ za kojeg Bulić tvrdi da mu je 'namjestio'.

Ispostavilo se da je riječ o Frani Tokiću, članu Domovinskog pokreta, koji je i sam taj video iz stožera HDZ-a objavio na svoj Facebook-u.

Tokić je i nekadašnji dogradonačelnik koji je napustio HDZ te se na prošlim izborima pojavio s vlastitom nezavisnom listom.

Kontaktirali smo i Tokića koji je potpuno odbacio Bulićeve tvrdnje nazivajući ih notornim glupostima.

- Na toj proslavi je kulminiralo, svaki gradonačelnik ima svog zamjenika... Pa možete vidjeti u krupnom planu gospodina Tomislava Klaricu koji je slavio skupa s Tomislavom Bulićem tu izbornu pobjedu. To je njihov problem, ja sam samo na Facebooku napisao kako je to dio veličanstvene pobjede državotvornog HDZ-a i čestitao im. Bulića nisam vidio među tim snimkama, no na nekim drugim koje su objavljene je bio - odgovorio nam je te komentirao Bulićevu izjavu o tome da on stoji iza svega.

- To je notorna glupost da ja stojim iza toga jer ja u tom stožeru nisam bio, to nisam mogao snimati. To su snimali ljudi koji su unutar HDZ-a koji su slavili izbornu pobjedu i to su ljudi koji su to objavljivali na svojim Facebook profilima. Takvih snimaka imate na dvadesetke i glupost je tvrditi da je namješteno sa bilo čije strane. Društvene mreže su opasne kad ne znate što radite i kada se zabavljate na onakav način, a bavite se javnim životom i pokušavate prikriti neku svoju drugu stranu - kazao nam je.