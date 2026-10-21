GRAD BUSAN
VIDEO iz Južne Koreje: Ogroman morski pas zalutao u kanal, već ga treći put pokušavaju spasiti
Tamni morski pas (archarhinus obscurus) kojeg su obožavatelji nazvali Bukhangi, pojavio se prošlog mjeseca u umjetnom kanalu grada Busana u Južnoj Koreji. Nakon dva neuspješna pokušaja, vlasti su pokrenule treću akciju spašavanja jer voda postaje sve hladnija i plića. Spasioci pomiču mreže pričvršćene na pontone kako bi morskog psa usmjerili prema otvorenom moru i spriječili njegov povratak, dok građani prate cijelu operaciju spašavanja.