VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’

neobična intervencija

VIDEO Jazavac zapeo u ogradi, spasili ga vatrogasci: 'Bome je glasno režao, ali uspjeli smo' ZAGREB - Zagrebački vatrogasci u srijedu su imali neobičnu intervenciju. Na poziv skloništa za životinje u Dumovcu, vatrogasci su stigli na Ilirski trg kako bi pomogli jazavcu koji se nesretno zaglavio u metalnoj ogradi. Životinja je pokušala proći kroz uski otvor, no ubrzo je ostala zarobljena. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličnog alata pažljivo proširili ogradu i oslobodili preplašenog jazavca, unatoč njegovom glasnom režanju i pokušajima da se izvuče sam. Nakon spašavanja, jazavac je zbrinut u zagrebačkom Zoološkom vrtu, gdje se trenutačno oporavlja pod nadzorom stručnjaka. Kada mu se zdravstveno stanje potpuno stabilizira, planirano je da bude vraćen u svoje prirodno stanište.

