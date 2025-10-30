VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’

neobična intervencija
VIDEO Jazavac zapeo u ogradi, spasili ga vatrogasci: 'Bome je glasno režao, ali uspjeli smo'
ZAGREB - Zagrebački vatrogasci u srijedu su imali neobičnu intervenciju. Na poziv skloništa za životinje u Dumovcu, vatrogasci su stigli na Ilirski trg kako bi pomogli jazavcu koji se nesretno zaglavio u metalnoj ogradi. Životinja je pokušala proći kroz uski otvor, no ubrzo je ostala zarobljena. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličnog alata pažljivo proširili ogradu i oslobodili preplašenog jazavca, unatoč njegovom glasnom režanju i pokušajima da se izvuče sam. Nakon spašavanja, jazavac je zbrinut u zagrebačkom Zoološkom vrtu, gdje se trenutačno oporavlja pod nadzorom stručnjaka. Kada mu se zdravstveno stanje potpuno stabilizira, planirano je da bude vraćen u svoje prirodno stanište.
01:10
Zagreb: Jazavac kojeg su vatrogasci spasili oporavlja se u Zoološkom vrtu
|
Video: 24sata/pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu, rekla je njegova majka Lyliane Forunier zahvalivši Vladi i ministru Tomi Medvedu koji je najavio nastavak potrage za 1740 nestalih. Od studenog skaču cijene struje. Počelo suđenje bivšoj ravnateljici NSK za peglanje službene kartice. Uragan Melissa sije kaos.
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Jean-Michel me zvao, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi'
|
Video: 24sata/Video
ODLUČILI JEDANAESTERCI
VIDEO Hajduk se provukao u Kupu kod Cibalije. Pogledajte dramatično raspucavanje...
CIBALIA - HAJDUK 0-0 (2-4) Splićani su nakon 120 minuta i boljeg izvođenja jedanaesteraca prošli u četvrtfinale Kupa protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk nije puno pokazao u napadu, gosti su imali svoje prilike koje nisu iskoristili, a poništen im je i gol zbog zaleđa. Boban i Mišić promašili su svoje jedanaesterce, dok je kod Hajduka promašio Almena. Tako je ipak favorit iz Splita prošao dalje
01:54
Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4)
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
TKO ĆE PONIJETI KRUNU?
VIDEO Sve oči uprte u ljepotice: Počeo izbor za Miss Hrvatske!
ZAGREB - Trideseti put zaredom Hrvatska bira najljepšu djevojku. U Zagrebu se večeras održava jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta, a aktualna misica Tomislava Dukić spremna je predati krunu svojoj nasljednici. Ljepotice su već prošetale pistom, predstavile se publici i žiriju, a dvoranom su zavladali osmijesi, svjetla i ona poznata kombinacija elegancije i uzbuđenja koja prati svako finale.
Za titulu Miss Hrvatske 2025. natječu se predstavnice županija iz cijele zemlje:
Zara Hurtić (Istarska županija), Tajana Punčec (Varaždinska županija), Martina Blažević (Grad Zagreb), Jana Biondić (Ličko-senjska županija), Ema Helena Vičar (Zagrebačka županija), Melanie Juranović (Brodsko-posavska županija), Izabela Šporčić (Karlovačka županija), Laura Dasović (Međimurska županija), Marinka Andraković (Osječko-baranjska županija), Ivana Krajina (Požeško-slavonska županija), Andrea Bošnjak (Primorsko-goranska županija), Ema Ninić (Šibensko-kninska županija), Mirta Bagović (Sisačko-moslavačka županija), Ana Pavlović (Vukovarsko-srijemska županija) i Lara Bačić (Zadarska županija).
01:01
Natjecateljice za Miss Hrvatske
|
Video: Marta Divjak/24sata
VESELA EKIPA
VIDEO Slavonci napravili show, zaplesali kolo na putu za izbor Miss: 'Idemo bodriti Marinku!'
Dok se u glavnom gradu sve priprema za veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske, vesela ekipa iz Semeljaca već je napravila show. Na pauzi tijekom puta za Zagreb, gdje idu bodriti svoju ljepoticu Marinku Andraković, Slavonci su zaplesali pravo kolo nasred parkirališta! 'Idemo bodriti našu Marinku Andraković iz Semeljaca, cijelim putem je veselo! Prijatelji, obitelj, rodbina, dečko... Svi smo tu!', rekla nam je čitateljica. Marinka, koja večeras nosi lentu Miss Osječko-baranjske županije, ima 22 godine i dolazi upravo iz Semeljaca. Studira oplemenjivanje bilja i genetiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a slobodno vrijeme provodi trenirajući, putujući i družeći se s obitelji i prijateljima.
02:31
Plesali kolo prije izbora za Miss Hrvatske
|
Video: Čitatelj 24sata