Vatrogasci iz DVD-a Adamovec trenutno dogašuju rubove opožarenog dijela, a zahvaćena površina iznosila je, prema novim informacijama, 500 x 250 m
VATROGASCI NA TERENU
VIDEO Izbio požar kod Sesveta
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U naselju Adamovec kod Sesveta došlo je do požara na livadi i plasteniku, javlja nam naš čitatelj.
- Izgleda da se vatra od plastenika proširila na veći dio livade pa su došla dva vatrogasna vozila kako bi je ugasili, a s njima i policija - govori nam čitatelj.
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Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb javljaju nam kako vatrogasci iz DVD-a Adamovec trenutno dogašuju rubove opožarenog dijela, a zahvaćena površina iznosila je, prema novim informacijama, 500 x 250 m.
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