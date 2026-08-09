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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Izbio požar kod Sesveta

Piše Julia Očić,
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VIDEO Izbio požar kod Sesveta
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Foto: Čitatelj 24sata
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Vatrogasci iz DVD-a Adamovec trenutno dogašuju rubove opožarenog dijela, a zahvaćena površina iznosila je, prema novim informacijama, 500 x 250 m

U naselju Adamovec kod Sesveta došlo je do požara na livadi i plasteniku, javlja nam naš čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Izgleda da se vatra od plastenika proširila na veći dio livade pa su došla dva vatrogasna vozila kako bi je ugasili, a s njima i policija - govori nam čitatelj.

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Požar kod Sesveta VIDEO
Požar kod Sesveta | Video: Čitatelj 24sata

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb javljaju nam kako vatrogasci iz DVD-a Adamovec trenutno dogašuju rubove opožarenog dijela, a zahvaćena površina iznosila je, prema novim informacijama, 500 x 250 m.

Foto: Čitatelj 24sata

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