Na terenu su DVD Hvar i DVD Jelsa, dva kanadera stižu pomoći vatrogascima...
IZ MINUTE U MINUTU
VIDEO Izbio veliki požar na Hvaru: Stigli su i kanaderi!
Čitanje članka: < 1 min
Live
Sortiranje događaja
GORI RASLINJE
U 16:10 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru kod mjesta Ivan Dolac, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
VELIKI POŽAR
Kako javlja Dalmacija Danas, požar je izbio na području između Jagodne i Ivan Dolca. Riječ je o zahtjevnom terenu... Nešto poslije 17 sati stigli su kanaderi.
BUKTINJA NA HVARU
Na južnoj strani Hvara izbio je veći požar, potvrdili su vatrogasci za 24sata. Na terenu su DVD Hvar i DVD Jelsa, dva kanadera stižu pomoći vatrogascima...
- Šaljemo još ljudi na teren - kratko su nam rekli iz DVD-a Jelsa.
Preporučeni članci
${content}