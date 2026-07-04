Obavijesti

News

Komentari 2
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Izbio veliki požar na Hvaru: Stigli su i kanaderi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Izbio veliki požar na Hvaru: Stigli su i kanaderi!
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na terenu su DVD Hvar i DVD Jelsa, dva kanadera stižu pomoći vatrogascima...

.POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na Hvaru VIDEO
Požar na Hvaru | Video: čitatelj/24sata
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
GORI RASLINJE

U 16:10 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru kod mjesta Ivan Dolac, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

VELIKI POŽAR

Kako javlja Dalmacija Danas, požar je izbio na području između Jagodne i Ivan Dolca. Riječ je o zahtjevnom terenu... Nešto poslije 17 sati stigli su kanaderi.

BUKTINJA NA HVARU

Na južnoj strani Hvara izbio je veći požar, potvrdili su vatrogasci za 24sata. Na terenu su DVD Hvar i DVD Jelsa, dva kanadera stižu pomoći vatrogascima...

- Šaljemo još ljudi na teren - kratko su nam rekli iz DVD-a Jelsa.

Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026