VIDEO Izbio požar u Podgrebenu kod Primoštena. Gori kod Omiša

U naselju Podgreben kod Primoštena u četvrtak u večernjim satima izbio je požar. Kako nam javlja naša čitateljica, požar se odjednom jako brzo proširio.

- Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti i došli su vatrogasci - kaže nam čitateljica.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u blizini Primoštena | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju o požaru potvrdili su nam i iz JVP Šibenik. Za sada nema informacija s terena, a osim u Podgrebenu, požar je izbio i na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu.

Foto: Čitatelj 24sata

Niz požara zahvatio je i druge dijelove hrvatske obale. Gori i u naselju Medići kod Omiša, kao i kod Mimica na otoku Braču.

Pokretanje videa... VIDEO Požari u Hrvatskoj | Video: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata