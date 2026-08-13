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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Izbio požar u Podgrebenu kod Primoštena. Gori kod Omiša

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Izbio požar u Podgrebenu kod Primoštena. Gori kod Omiša
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Foto: Čitatelj 24sata
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Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti, govori nam naša čitateljica

U naselju Podgreben kod Primoštena u četvrtak u večernjim satima izbio je požar. Kako nam javlja naša čitateljica, požar se odjednom jako brzo proširio.

- Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti i došli su vatrogasci - kaže nam čitateljica.

Pokretanje videa...

Požar u blizini Primoštena VIDEO
Požar u blizini Primoštena | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju o požaru potvrdili su nam i iz JVP Šibenik. Za sada nema informacija s terena, a osim u Podgrebenu, požar je izbio i na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu.

Foto: Čitatelj 24sata

Niz požara zahvatio je i druge dijelove hrvatske obale. Gori i u naselju Medići kod Omiša, kao i kod Mimica na otoku Braču.

Pokretanje videa...

Požari u Hrvatskoj VIDEO
Požari u Hrvatskoj | Video: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

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Komentari 4
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