Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti, govori nam naša čitateljica
VATROGASCI NA TERENU
VIDEO Izbio požar u Podgrebenu kod Primoštena. Gori kod Omiša
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U naselju Podgreben kod Primoštena u četvrtak u večernjim satima izbio je požar. Kako nam javlja naša čitateljica, požar se odjednom jako brzo proširio.
- Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti i došli su vatrogasci - kaže nam čitateljica.
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Informaciju o požaru potvrdili su nam i iz JVP Šibenik. Za sada nema informacija s terena, a osim u Podgrebenu, požar je izbio i na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu.
Niz požara zahvatio je i druge dijelove hrvatske obale. Gori i u naselju Medići kod Omiša, kao i kod Mimica na otoku Braču.
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