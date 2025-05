KOŠTA KAO SUHO ZLATO

VIDEO Ovo je zlatna kupola koja će čuvati Ameriku od raketa WASHINGTON D.C. Donald Trump najavio je u utorak kako je odabrao dizajn za raketni štit Zlatna kupola čija se izgradnja procjenjuje na 175 milijardi dolara. 'To je želio Ronald Regan prije mnogo godina ali tada nisu imali tehnologiju za to. Koristiti tehnologije nove generacije kroz kopno, more i svemir uključujući senzore smještene u svemiru i presretače', rekao je Trump.

