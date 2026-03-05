Obavijesti

STRAVA U LIBANONU

VIDEO Izrael brutalno 'udara' po Bejrutu: Ruševine su posvuda, eksplozije odjekivale cijelu noć

Izrael nastavlja s raketiranjem Libanona, u glavnom gradu Bejrutu ruševine su posvuda, cijelu noć odjekivale su jake eksplozije. U napadu na libanonsko selo kod Kfar Tebnita u izraelskom bombardiranju ubijeno je šest ljudi, od čega četvero članova jedne obitelji - otac, majka i dvoje djece, javlja Al Jazeera. Od početka sukoba raseljeno je oko 80.000 ljudi u Libanonu. Izraelci tvrde kako napadaju položaje Hezbollaha.

Bejrut 01:13
Bejrut | Video: 24sata/Reuters

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

POGLEDAJTE ATMOSFERU

VIDEO Igrači Kurilovca imali su doček nakon ispadanja iz Kupa!

Četvrtoligaš Kurilovec izgubio je 2-0 od Dinama u četvrtfinalu Kupa na Maksimiru, u povijesnoj utakmici za klub, ali unatoč porazu nije falilo dobrog raspoloženja. Navijače su dočekali uz bakljadu i pjesmu kraj stadiona, skupilo se i mnoštvo djece uz skandiranje ku-ku-ku-ku-ku-Kurilovec.

Doček igrača Kurilovca 00:40
Doček igrača Kurilovca | Video: 24sata/Privatni album
RIJEKA - HAJDUK 3-2

VIDEO Rujevica je umuknula, a onda se tresla. Pogledajte sve golove epskog derbija Jadrana

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Dvaput su Splićani vodili na Rujevici i činilo se da će prekinuti troipolgodišnji niz bez pobjede, pogađali su Pukštas i Brajković, ali su se domaćini nakon dva penala Dantasa i Fruka vraćali u igru, a potom je u 110. minuti neočekivani junak Gabriel Rukavina zabio za totalni preokret branitelja naslova i prolazak u polufinale Kupa.

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 02:06
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SNIMKA S MAKSIMIRA

VIDEO Ovako je cijeli Maksimir zapljeskao hrabrom mladom borcu, a Dinamo sredio amatere

DINAMO - KURILOVEC 2-0 Ivan Šćepina (19) sa svojim je klubom došao na Maksimir i izveo početni udarac gotovo dvije godine nakon teške nesreće i pada zbog kojega se borio za život. Četvrtoligaš je pružio solidan otpor "modrima" za koje su, na asistencije debitanta Paula Tabinasa, zabijali Mounsef Bakrar i Patrik Horvat, također debitant.

Dinamo - Kurilovec 2-0 (Kup) 02:07
Dinamo - Kurilovec 2-0 (Kup) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Nisam kriv, s gnušanjem odbacujem sve optužbe rekao je trostruki ubojica Srđan Mlađan. Da je počelo izvlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona objavio je predsjednik Milanović. Mobiteli novim pravilnikom u osnovnim školama potpuno zabranjeni. Prekinuto suđenje Banožiću, a on otišao kući sa smiješkom.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka... 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka... | Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Trontelj spektakularno pogodio, a Pršir 'zakucao' prolaz Gorice u polufinale Kupa

VARAŽDIN - GORICA 1-3 Gorica je po treći put u povijesti izborila plasman u polufinale Kupa. U 2. minuti goste je u vodstvo doveo Epailly, a samo pet minuta poslije Mamić je izjednačio. Najspektakularniji trenutak utakmice dogodio se u 27. minuti, kada je Trontelj pogodio s distance, a konačan rezultat postavio je Pršir.

Golovi na utakmici Varaždin - Gorica 02:03
Golovi na utakmici Varaždin - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

