STRAVA U LIBANONU
VIDEO Izrael brutalno 'udara' po Bejrutu: Ruševine su posvuda, eksplozije odjekivale cijelu noć
Izrael nastavlja s raketiranjem Libanona, u glavnom gradu Bejrutu ruševine su posvuda, cijelu noć odjekivale su jake eksplozije. U napadu na libanonsko selo kod Kfar Tebnita u izraelskom bombardiranju ubijeno je šest ljudi, od čega četvero članova jedne obitelji - otac, majka i dvoje djece, javlja Al Jazeera. Od početka sukoba raseljeno je oko 80.000 ljudi u Libanonu. Izraelci tvrde kako napadaju položaje Hezbollaha.