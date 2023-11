VIDEO Izraelci: Otkrili smo još dijelova Hamasovog sustava tunela ispod bolnice u Gazi!

GAZA - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su otkrili još dijelova navodnog Hamasovog sustava tunela ispod bolnice Al Šaifa u gradu Gazi. U snimci koja prikazuje dodatni ulazi u tunele, kao i podzemne prostorije i skloništa, IDF navodi da je ispod najveće bolnice u Pojasu Gaze Hamasov zapovjedni centar. Pokazali su okno za koje tvrde da vodi do dijela tunela koji nakon 55 metara vodi do vrata "otpornih na eksploziju". Kako je sada priopćila vojska, iza tih vrata nalazi se klimatizirana soba i kupaonica te druga okna. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari rekao je da su rezultati istrage u tunelima dokaz Hamasovog djelovanja ispod bolnica. Bolnica je namjerno korištena kao Hamasovo skladište oružja i zapovjedni centar, rekao je. Hamas to negira.