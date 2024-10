VIDEO Izraelcima doletio dron iz Libanona, preko 60 ozlijeđenih!

SRAMOTNA SNIMKA

VIDEO Iživljavao se na svom psu u Zagrebu: 'Nasrnuo je i na nas tri, što mu onda radi kod kuće?' ZAGREB - Za sada nepoznati muškarac iživljavao se na psu i tri mlađe žene na tramvajskoj stanici Žitnjak u nedjelju popodne. Naime, kako nam je ispričala napadnuta čitateljica, pas je došetao do njih dok su čekale tramvaj. - Došle smo na stanicu dvije frendice i ja i došao je pesek do nas. Bio je s nama neko vrijeme i nije se htio maknuti, nije nam smetalo, bio je baš umiljat. U nekom trenutku čovjek s uzicom oko prsa je krenuo zvati psa da dođe k njemu, koji to nije htio napraviti. Prišao nam je spomenuti čovjek i rukama krenuo nasrtat na psa, dizati ga rukama i bacati ga, na što smo mi rekle da ćemo zvati policiju, a onda je nasrnuo i na nas. Ja sam se uspjela maknuti i sve snimiti, pa se čak se vidi na snimci, da je napadnute prijateljice pas nekako imao potrebu obraniti. Nazvale smo policiju, kad su došli, on je već otišao - ispričala nam je čitateljica koja se pita što vlasnik radi psu kod kuće. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako su upoznati s događajem. - Utvrđujemo okolnosti, do dolaska policije muškarac se udaljio s mjesta događaja - rekli su nam iz policije.

