VIDEO Jaka tuča pogodila Gorski kotar. Cesta se jedva vidi

NA TRENINGU DINAMA
VIDEO Ovako je Olmo doznao za prvi poziv u A reprezentaciju
Dani Olmo saznao je na treningu Dinama 8. studenog 2019. sretnu vijest. "Naša momčad stvorila je još jednog A reprezentativca, a to je Dani Olmo. Čestitam", rekao je tadašnji trener Nenad Bjelica. Prolomio se uzdah, a onda je Dani prošao kroz špalir suigrača. Do danas je nastupio 57 puta, zabio 12 golova i osvojio Ligu nacija i Europsko prvenstvo. Čeka ga i finale SP-a.
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Olmo dobio prvi poziv u reprezentaciju
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Video: GNK Dinamo
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Za Šimića nisu tražili zatvor. Tražio da mu 'srede' dozvole?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši 'vatreni' Dario Šimić pušten je na slobodu jer USKOK nije tražio pritvor nakon što je rano jutros uhićen. Osumnjičen je da je preko također uhićenog pa puštenog prijatelja Marina Miškića donedavnog predsjednika NK Vodice i potpredsjednika HSS-a, urgirao kod treće uhićene Nede Livljanić, bivše voditeljice Odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji da mu "sredi" potrebne dozvole za rad kampa kraj Tisnog na parceli na kojoj uopće nije predviđena gradnja . Kako 24sata doznaju, Uskok ne vjeruje da je Livljanić za to primila mito, nego je "pomogla jer je pomagala svima". Više od sedam tisuća sudionika među kojima i pripadnici ATJ Lučko prošli su u mimohodu u povodu Dana pada Bastilje ulicama Pariza. Premijer Plenković sve pratio u društvu supruge Ane i državnika iz tridesetak zemalja. Policija postupala zbog provokacije na Korčuli - srpske tablice imale datum pokolja Hrvata u Borovu Selu.
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Za Šimića nisu tražili zatvor. Tražio da mu 'srede' dozvole?
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Video: 24sata/Video
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VIDEO Rijeka s novim trenerom, ali i terenom čeka novu sezonu
NK Rijeka će 24. srpnja otvoriti sezonu utakmicom drugog pretkola Konferencijske lige protiv CSKA Sofije ili Derry Cityja, bit će to i drugi službeni debi trenera Matjaža Keka. Nakon odlaska reprezentacije s priprema uoči SP-a završena je zamjena terena
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Novi teren na Rujevici
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Video: HNK Rijeka
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bilić se vratio na klupu Hrvatske
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Povratak Slavena Bilića na klupu Hrvatske, požar prikolice s otpadom u Sesvetama, odgoda suđenja Josipi Rimac, poskupljenje dizela, rekordan broj pobačaja u 14 godina, Pavlekove provizije od sponzora...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bilić se vraća na klupu Hrvatske
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Video: 24sata/Video
'NIŠTA IH NE OMETA'
EKSKLUZIVNA SNIMKA 'Pijem kavu u Gorskom kotaru, svako jutro posjeti me medvjedica'
Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. Kuće su samo pedesetak metara od njihovog "šetališta" pa je tako oko 19.30 sati u subotu snimljena i ova velika mama. Nije ju zastrašilo pljeskanje rukama, povici, mirno je tražila mravinjak ili nešto drugo, dok su mladunci povremeno izvirivali iz trave da provjere što se zbiva, rekla nam je čitateljica koja je medvjeđu šetnju snimila. Medvjedica i jedno mladunče imaju, kaže, bijeli ovratnik, po kojem ih prepoznaje. Viđa ih se redovito, kao i druge medvjedice s mladima, svaka ima svoj "rajon"
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Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar.
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Video: 24sata