UŽIVO Meteo kaos u Dalmaciji. Padali rekordi, stigla jaka oluja i tuča. Na Čiovu izbio požar

TUČA I OLUJA U SPLITU

Nakon što je Split u utorak oborio temperaturni rekord čak dva puta, prvo sa 39.4, a zatim sa 39.6 Celzija, okolicu Splita je poslijepodne zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme. Oko 17:30 sati, nevrijeme se proširilo od Sinja preko Dugopolja prema Omišu. Donijeo je obilne pljuskove, snažnu grmljavinu i mjestimice izraženu tuču, a najgore je bilo na području između Dugopolja i Klisa, piše Dalmacija Danas.

- Strašno pada i puše vjetar, sve nosi pred sobom u Splitu - kaže nam čitatelj.

Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu, gdje su olujni udari vjetra dosezali oko 100 kilometara na sat. Puhao je vrlo snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine i tako stvorio prašinsku oluju koja se približava Splitu.

Miro Bulj je također podijelio sliku leda veličine oraha koji je donijela tuča na sinjskom području.

Oborinski sustav nastavlja se kretati prema zapadu, a očekuje se da će zahvatiti i šire splitsko područje.

Nagla promjena vremena donijela je osjetno osvježenje. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala je i do 18 Celzija u vrlo kratkom vremenu. U Vrgorcu se temperatura spustila na 20 Celzija, čime je prekinut jedan od najekstremnijih toplinskih dana zabilježenih u Dalmaciji.