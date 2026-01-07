Obavijesti

Galerija

Komentari 6
UDRUŽILI SE SUSJEDI

VIDEO Još jedan mega snjegović niknuo u Slavoniji. Visok je tri i pol metra i postao hit u Brodu

Jadranko Lovaković u Slavonskom Brodu uz malu pomoć susjeda izgradio je snjegovića visokog tri i pol metra u Ulici Bože Milanovića. Koji dan ranije u Bijelom Brdu kraj Osijeka osvanuo je snjegović visok gotovo sedam metara
VIDEO Još jedan mega snjegović niknuo u Slavoniji. Visok je tri i pol metra i postao hit u Brodu
Foto Ivica Galović/PIXSELL
1/27
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026