VIDEO Kaos u Novom Zagrebu. Jedan poginuli. Vozača ZET-a zbrinula Hitna nakon sudara

Jedan čovjek poginuo je jutros u sudaru tramvaja i autobusa bez putnika u Zapruđu u Novom Zagrebu, priopćila je jutros policija. Kako doznajemo od ZET-a, vozača tramvaja zbrinula je Hitna pomoć te je prebačen u bolnicu, no težina ozljeda je nepoznata.



Teška nesreća u Zagrebu: Jedan mrtav u sudaru tramvaja i busa bez putnika u Zapruđu

Još nije poznato kako je došlo do nesreće u kojoj je poginuo čovjek.

- Nismo vidjeli samu nesreću, ali smo čuli udarac. Bio je jako glasan, a čulo se i pucanje stakla, kao i škripanje tramvaja po tračnicama. Ubrzo je dojurila Hitna i policija pod rotirkama - govore nam obližnji stanari Zapruđa.

Tramvajski promet je zbog prometne nesreće prekinut u oba smjera, linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno.

Foto: Čitatelj 24sata

Linija 6 Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova. Na relaciji Savski most - raskrižje Držićeve i Vukovarske putnike prevoze autobusi.

HAK upozorava vozače kako je prekinut i cestovni promet iz Sarajevske u smjeru Avenije Dubrovnik. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce zbog stvaranja dodatnih gužvi tijekom jutarnje špice.