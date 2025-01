VIDEO Kći studira u LA-u. Rekla mi je 'Tata, sve što smo gledali u filmovima... sve je izgorjelo'

U Los Angelesu nekoliko godina živi i školuje se Međimurka Rebeka. Stan joj je u Sjevernom Hollywoodu koji još nije dobio poruku za evakuaciju, no ljudi su spremni u slučaju da će biti primorani pobjeći od vatrene stihije.

Obitelj prati situaciju iz minute u minutu. Nije im svejedno.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:12 Požar u Los Angelesu | Video: Čitatelj 24sata

- Da gori pored mene, ne bi me tangiralo mogao bi i skočiti u vatru, ali kad je tvoje dijete u opasnosti i to u drugoj vremenskoj zoni na drugom kraju svijeta...Tad shvatite da vas život bez obzira na sve što ste prošli to tad - može gadno protresti. U kontaktu smo, ali kad se ne javlja nekoliko sati, tad nas uhvati panika - govori nam zabrinuti otac Dejan koji je prošle godine otputovao u Kaliforniju.

Foto: 24sata

- Još gore mi je jer sam uživo vidio sve te gradove koje je vatra doslovno progutala. I znam koliko je to blizu moje kćeri. Pasadena koja je u plamenu je tek 10 minuta autom od Sjevernog Hollywooda gdje nam živi kći. Brinemo se - potreseno govori.

'Sad se već boji'

Naime, Rebeka se školuje u jednoj glazbenoj školi 'LA College of music'. Za vrijeme praznika većina studenata otputovala je kući pa se sad vraćaju u LA. Rebeka je ostala u Americi. Njezine kolegice s fakulteta nisu mogle u svoj smještaj, pa im je Rebeka otvorila vrata svog stana.

- U šoku je. Još jučer je bila ok, pisala nam je kako je vatra dosta udaljena od njih. Danas više nije tako, sad se već boji. Kako kaže, gradovi poput St. Monice,Pasadene i Malibu su za Ameriku kao za nas Opatija i Dubrovnik i kaže mi kći: 'Tata, sve ono što smo gledali u filmovima, najljepša mjesta Kalifornije su izgorjela i više ih nikad neće biti'. Sad se već boje i za živote jer žarnice požara lete i do 2 kilometara i rade požare unutar grada - ispričao nam je otac djevojke koja se školuje u Americi.