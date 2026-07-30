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KRKLJANAC PRIJE BOSILJEVA

VIDEO Kilometarska kolona na A1, sudari na istom mjestu u oba smjera kod čvora Novigrad

Na autocesti A1 u četvrtak popodne došlo je do prometnih nesreća u blizini čvora Novigrad i to u oba smjera. Kako navodi HAK oko 15 sati, zbog prometne do koje je došlo u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra te se vozi suženim kolnikom. Došlo je i do nesreće između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad te se i ovdje vozi usporeno. Iz karlovačke policije su potvrdili da su u smjeru sjevera sudarila se četiri vozila, a u smjeru juga dva. U obje nesreće nastala je materijalna šteta.

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Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva VIDEO
Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva | Video: Čitatelj 24sata
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.

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Lav ubio lavicu VIDEO
Lav ubio lavicu | Video: Facebook
VIDEO: FEŠTA U LITVI

SOPA ON FIRE Pogledajte kako se Željko Sopić 'razbacao' nakon što je izborio okršaj s Dinamom!

KAUNAS - Kauno Žalgiris u srijedu je osigurao jesen u Europi prvi put u povijesti pod vodstvom Željka Sopića, ujedno i dvoboje protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka, izbacivši Klaksvik. A osebujni zagrebački trener slavio je s igračima u jednom hotelu. Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se popeo na stol pa animirao igrače da s njim plešu i pjevaju hit "Freed From Desire".

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Željko Sopić slavi s igračima Kauna VIDEO
Željko Sopić slavi s igračima Kauna | Video: Društvene mreže
POŽARI HARAJU EUROPOM

Dramatične snimke: Evakuirali dom za starije u Španjolskoj, na Kreti obalna straža izvlači ljude

Niz velikih požara hara Europom, a zbog obližnje buktinje u srijedu su u Španjolskoj evakuirali dom za starije u Mugi de Sayago. Na Kreti su poginula dva vatrogasca, a snimke obalne straže pokazuju i dramatične prizore evakuacije ljudi s manjih čamaca kojima su pobjegli od požara.
ZAUSTAVILI AUTOBUS

VIDEO Kauno na Dinamo, na ulicama slave Sopića i heroje! Pogledajte zelenu bakljadu...

LITVA - Kauno Žalgiris je na čeku sa Željkom Sopiće, izborio treće pretkolo Lige prvaka i veliki okršaj s Dinamom. Klaksvík je pao s 1-0, a onda je na ulicama krenuo delirij. Navijači su zelenim bakljama na ulici zaustavili bus momčadi i zapjevali. Kako tvrde svjedoci iz Kaunasa, ovo još nije viđeno u tom gradu. Euforija u gradu je velika

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Navijači Kauno Žalgirisa slave prolaz u Ligi prvaka VIDEO
Navijači Kauno Žalgirisa slave prolaz u Ligi prvaka | Video: privatna arhiva
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Pobjedu je odnio u dramatičnoj završnici protiv Dragana Primorca, Kazahstan je dobio papire za izručenje Vedrana Pavleka, lav usmrtio lavicu u Zoološkom vrtu u Zagrebu, maloljetni nasilnik iz Sl. Broda poslan u popravni dom, osmogodišnji Josip svjetski je prvak u mentalnoj aritmetici, Gvardiol potpisao ugovor života...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a! | Video: 24sata/Video

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