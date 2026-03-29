Obavijesti

News

Komentari 0
PRATIO VOJNE VJEŽBE

VIDEO: KIM PUCAO OD PONOSA Evo kako bodri svoje vojnike

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un obišao je bazu specijalnih postrojbi i pratio vojne vježbe, izvijestila je državna televizija. Na snimkama se vidi kako dolazi u bazu, pozdravlja zapovjednike i promatra vojnike tijekom bojevog gađanja i borilačkih demonstracija. U vježbama su sudjelovale i pripadnice specijalnih snaga, a Kim ih je bodrio i pljeskao im. Poručio je da je nužno dodatno ojačati obuku u skladu s modernim ratovanjem te najavio reorganizaciju specijalnih postrojbi.

Pokretanje videa...

Sjevernokorejski predsjednik Kim promatra obuku specijalnih snaga | Video: 24sata/Reuters
SVE PO PLANU

VIDEO Potpredsjednik Vance: ‘Uskoro ćemo izaći iz sukoba s Iranom, cijena nafte će pasti’

Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je u petak da je rat u Iranu kratkoročan i da će SAD 'uskoro' izaći odande. Govoreći u podcastu 'The Benny Show', Vance je voditelju Bennyju Johnsonu rekao da su SAD ostvarile 'veliku većinu' svojih vojnih ciljeva u toj zemlji.

Pokretanje videa...

Potpredsjednik Vance: ‘Uskoro ćemo izaći iz sukoba s Iranom, cijena nafte će pasti’ | Video: The Benny Show
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kristijan (15) uz pomoć dobrih ljudi ide na rekonstrukciju lica

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kristijan uz pomoć dobrih ljudi ide na operaciju rekonstrukcije lica, šef Hrvatskog skijaškog saveza ne pomišlja o ostavci, zbraja se i sanira šteta zbog nevremena, Plenković i Milanović sastaju se 1. travnja...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kristijan (15) uz pomoć dobrih ljudi ide na rekonstrukciju lica | Video: 24sata/Video
TISUĆE LJUDI

VIDEO Masovni prosvjedi protiv Donalda Trumpa diljem SAD-a

SAD - Masovni prosjedi protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa krenuli su u nekoliko gradova. Očekuje se više od 3200 prosvjeda u 50 gradova, a do sada su na sličnim prosvjedima bili milijuni ljudi

Pokretanje videa...

Diljem SAD-a su počeli prosvjedi protiv Trumpa pod nazivom "No Kings". | Video: 24sata/Reuters
'240 sekundi' 24sata: Velike štete nakon strašne oluje u Zagrebu. Snježni kaos u gorju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Strašna oluja poharala Zagreb. Kako je SRUUK stigao u 7.42? Pola metra snijega izazvalo kaos u Lici i Gorskom kotaru. Mamu s djecom spašavao HGSS. Putnici uklanjali stablo s pruge. Kako je operirala skupina iz Skijaškog saveza?

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata: Velike štete nakon strašne oluje u Zagrebu. Snježni kaos u gorju | Video: 24sata/Video
POTRESNA SCENA

VIDEO Iranski nogometaši nosili ruksake za 150 pobijenih curica

Nogometaši Irana nosili su crne trake i školske torbe tijekom intoniranja himne uoči prijateljske utakmice protiv Nigerije u Turskoj, u znak prosvjeda zbog pogibije učenica u napadu na školu Shajareh ​Tayyebeh. Iranski dužnosnici tvrde da je u napadu prvog dana rata stradalo 150 djevojčica. Susret je završio pobjedom Nigerije 2-1. Sudjelovanje Irana na SP-u još je upitno.

Pokretanje videa...

Iranske nogometaši nose školske torbe u znak solidarnosti s poginulim djevojčicama | Video: 24sata/Reuters

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026