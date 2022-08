VIDEO Kod Omiša usred bijela dana istovarivali smeće na odmorištu: 'To je tu normalno'

Pogledajte ovaj bezobrazluk. Sve se događalo usred bijela dana oko 11 sati u mjestu Lokva Rogoznica na odmorištu pored ceste. Iskrcali su sigurno desetak vreća smeća. Zašto bi on plaćao kao i sav normalan narod kad može ovako iskrcati na divlje bez ikakvih sankcija?

POGLEDAJTE VIDEO: Sramota kod Omiša

Pita se to naš čitatelj koji je sramotan prizor snimio u četvrtak, a dobro je upoznat s ovom praksom i vjeruje kako se radi o lokalnim iznajmljivačima.

- To se događa već duže vrijeme, a pogotovo usred sezone. Obično to bude pod okriljem noći, no sad su očito to počeli raditi i po danu - kaže nam čitatelj koji se u to vrijeme vraćao s posla.

- Od Omiša do Vruje imate 10-ak odmarališta, svakih par dana na toj relaciji možete kamion smeća skupit'. To nije izoliran slučaj, bilo je već toga u novinama. To su domaći koji ne žele platiti 500-600 kuna za odvoz pa istovare ovako lijepo deset vreća, a doma imaju samo jednu kantu, a iznajmljuju apartmane gostima - zaključio je naš sugovornik.

