POPUSTILA RUČNA

VIDEO Kombi pobjegao niz ulicu u Rijeci, građani trčali za njim

Nesvakidašnja scena odigrala se u četvrtak oko 8.40 sati u Ulici Ivana Pavla II u Rijeci, kada je dostavno vozilo samo krenulo niz ulicu. Prema dostupnim informacijama, kombi je bio parkiran na vrhu ulice, no u jednom trenutku popustila je ručna kočnica. Vozilo se potom počelo nekontrolirano spuštati nizbrdo. Svjedoci kažu kako je nastala prava drama, ljudi su potrčali za kombijem i pokušavali ga zaustaviti, ali nisu uspjeli te je udario u jedan auto i kamion. Iz policije su potvrdili kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih te da je nastala samo materijalna šteta. Očevid je u tijeku.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raspudići prodali stan i kaparili kuću s tri etaže i okućnicom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obiteljsku kuću na tri etaže  koja s okućnicom ima 480 kvadrata  Zagrebu kaparili su Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić iz nove stranke Drito, Milanović  poručio Plenkoviću da će se održati sjednica Vijeća za obranu i onog za nacionalnu ali da neće žuriti, konzumacija kokaina lani je rasla u cijeloj Europi, pokazala je analiza  otpadnih voda, Leipzišku književnu nagradu za europsko razumijevanje za 2026. dobio je književnik Miljenko Jergović, kolumnist 24 sata, Expressa i Večernjeg lista...

SPALJIVALI I ZASTAVE

VIDEO Iranci spalili Trumpove i Netanyahuove figure na skupu za poginule pomorce

Iranci su u utorak (17. ožujka) tijekom skupa u Teheranu spalili figure izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa iznad kojih je bio demon Ba'al. Gomila se okupljala kako bi odala počast žrtvama iranskog ratnog broda IRIS Dena, koji je američka podmornica potopila kod Šri Lanke usred američko-izraelskog rata protiv Irana.

SLETIO U ROTORU

VIDEO Izgubio kontrolu, pa se zabio u skulpturu kod Varaždina

U srijedu ujutro u Turčinu kod Varaždina dostavno vozilo sletjelo je u kružnom toku i udarilo u metalnu skulpturu. - Kombi je i dalje tu, a čini se da je bio snažan udarac jer je skulptura jako oštećena - kazao je čitatelj. Policija je potvrdila da u nesreći nema ozlijeđenih te da je nastala samo materijalna šteta. Promet se odvija normalno dok vozilo čeka dolazak vučne službe.

POGREŠNO SKRETANJE

VIDEO Kaos na zaobilaznici kod Opatije: Vozio po razrovanoj cesti zatvorenoj zbog radova

Neobična situacija snimljena je u srijedu oko 10 sati na zaobilaznici iz smjera Opatije prema Čavlima. Jedan vozač završio je na krajnjoj desnoj traci koja je zatvorena zbog radova, iako je cesta ondje potpuno raskopana. - Cijeli asfalt je skinut i sve je razrovano. Vjerojatno je slučajno završio tamo. Vozio je jako sporo - ispričao je čitatelj dodajući kako je razlika u visini ceste visoka oko 30 centimetara.

OBLAK CRNOG DIMA

Ovo je trenutak kad je izraelska raketa uništila zgradu u Bejrutu

Veliki oblak crnog dima uzdigao se u zrak nakon što je u srijedu rano ujutro izraelska raketa srušila zgradu nedaleko centra Bejruta, u gusto naseljenoj četvrti Bachoura, koje je Izrael gađao i prošlog tjedna. Najmanje je šest mrtvih i 24 ranjenih, potvrdilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska izdala je priopćenje u kojem su pozvali na evakuaciju prije samog napada.

