VIDEO Krava na Braču upala u bazen: 'Napala je i vlasnika, pa su oboje otišli svojim putem'

Arianu je ujutro zazvonio telefon. U nevjerici je slušao glas s druge strane.

- Šefe, krava nam je u bazenu.

Arian je došao do beach bara u Milni na Braču i u čudu gledao kako se krava kupa u bazenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Spašavanje krave iz bazena

- Valjda je tijekom noći upala - rekao je.

A onda je krenuo šou, kako izvući životinju iz vode.

- Izvukli smo je lasom, a onda je stigao i njen vlasnik. Napala ga je, skočila je na njega i bacila ga na tlo. Mislim da nije ozlijeđen - priča nam Arian koji je rođen u Beču. Kaže da su već i ranije imali problema s kravama, ali da nikad nijedna nije upala u bazen.

- Maknuli smo je od vlasnika kad ga je srušila, a on je ustao i otišao svojim putem, vjerojatno doktoru. Krenula je i ona za njim te su oboje nestali u daljini - prepričava nam naš sugovornik dodajući kako je životinja tijekom izvlačenja oštetila bazen, no kaže da neće tužiti vlasnika.

- Zvali smo i vučnu službu o našem trošku da ju možemo izvući - ispričao nam je Arian, dodavši da je cijela situacija ispala pomalo komična.

Lutajuće krave na Braču godinama stvaraju probleme

U operaciji izvlačenja pomagao je Ivan Rakela, član DVD-a Milna.

- Prvo su zvali komunalnog redara, koji nije htio doći, pa su zvali nas da dođemo asistirati vučnoj službi. Međutim, uspjeli smo je izvući prije nego što je vučna služba i došla, pa sam im javio da ne dolaze. Jedan čovjek nalazio se u bazenu ispod krave kako bi je pogurivao, dok je ostatak ekipe pomagao ‘na suhom’. I eto, izvukli smo je. Zvao sam nakon toga i veterinarsku inspekciju, ali ni oni nisu htjeli doći - kaže Rakela i dodaje kako je problem s kravama prisutan godinama.

Načelnik: Redovito sve prijavljujemo

Zato smo nazvali i načelnika općine Milna, Franu Lozića, koji je i sam, kako nam kaže, prije 7-8 godina autom udario u kravu.

- Ovo je ništa naspram onoga što smo imali prije nekoliko godina, tad je više raspuštenih krava šetalo rivom. Vjerojatno se radi o istom vlasniku protiv kojeg je na Općinskom sudu u Supetru pokrenuto ‘X’ prijava. Mi stalno prijavljujemo veterinarskoj inspekciji takve slučajeve, ali problem se uvijek ponavlja - rekao nam je načelnik Lozić.

Kaže nam i kako je navodni vlasnik krave izgubio i poticaje za sve svoje krave, ali da bi za točne informacije trebalo priupitati Ministarstvo poljoprivrede. Otkrio nam je i kako je prije više od pet godina bio slučaj gdje se krava utopila u bazenu, pa je ova ipak uspjela spasiti živu glavu.

- Uredno prijavljujemo sve inspekciji i policiji, a problem je i regulacija, gdje bismo mi kao općina doslovno trebali osigurati štale, odnosno čuvališta za te životinje, no to traži golema novčana sredstva za ovako malu općinu. Onda trebate i uhvatiti te krave koje je opet problem uhvatiti jer su poludivlje, a ako ih i uhvatite, onda ih treba eutanizirati ako vlasnik ne dođe po njih unutar tri dana, živi kupus je sve to - zaključuje Lozić.

Krava prije dvije godine otjerala češke turiste

Prije gotovo dvije godine, krava je također došla do jednog bazena u Milni kako bi popila vode, no pritom je otjerala češke turiste koji su pobjegli i ostavili luftiće.

- Čula sam buku i izašla na balkon apartmana. Vidjela sam uplašenu kravu koja je očito bila žedna i došla je popiti vode iz bazena, a češki turisti su pobjegli brzinom munje - rekla nam je tad čitateljica.

