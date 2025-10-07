Na mjestu nesreće policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara
TEŠKA NESREĆA NA RASKRIŽJU
VIDEO Krš i lom u Splitu: Sudar tri auta, dvoje ljudi ozlijeđeno
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru tri automobila na križanju Dubrovačke i ulice Domovinskog rata. Do prometne nesreće došlo je u utorak oko 20.30 sati, te još nije poznato o kakvim se ozljedama radi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na mjestu nesreće policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara, piše Dalmatinski portal.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku