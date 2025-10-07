Obavijesti

TEŠKA NESREĆA NA RASKRIŽJU

VIDEO Krš i lom u Splitu: Sudar tri auta, dvoje ljudi ozlijeđeno

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Na mjestu nesreće policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru tri automobila na križanju Dubrovačke i ulice Domovinskog rata. Do prometne nesreće došlo je u utorak oko 20.30 sati, te još nije poznato o kakvim se ozljedama radi.

Na mjestu nesreće policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara, piše Dalmatinski portal.

