VIDEO Lansirali Bezosovu raketu u svemir: 'Ovo je prekretnica, za industriju, vladu i za NASA-u'

Američka svemirska tvrtka Blue Origin u četvrtak je u Zemljinu orbitu prvi put uspješno lansirala svoju najveću raketu New Glenn, što je prekretnica za osnivača Amazona Jeffa Bezosa, a rivalska tvrtka SpaceX dobila je pravu konkurenciju.

Visoka 98 metara, otprilike veličine zgrade od 30 katova, raketa New Glenn uspješno je poletjela oko 02:03 po lokalnom vremenu (07:03 GMT) s floridske svemirske postaje Cape Canaveral unatoč vremenskim uvjetima koji nisu bili idealni.

Prvi let moćne rakete iščekuje se godinama i više je puta odgađan, u ponedjeljak čak i otkazan u posljednji trenutak zbog tehničkog problema. No bude li se misija odvijala po planu očekuje se da New Glenn stigne u orbitu, što je prvi put za privatnu svemirsku tvrtku osnovanu 2000.

"Sve povrh toga je bonus", rekao je već David Limp, izvršni direktor Blue Origina.

Premda tvrtka svojom raketom New Shepard već nekoliko godina vodi turiste u svemir na nekoliko minuta, dosad još nije izvela nijedan orbitalni let.

Sada se s puno snažnijim New Glennom kani probiti na novo tržište, tržište lansiranja komercijalnih i vojnih satelita u orbitu, kao i svemirskih letjelica i astronauta te tako konkurirati SpaceX-u u vlasništvu još jednoga američkog milijardera Elona Muska.

Njegova tvrtka trenutačno dominira tržištem raketama Falcon 9 i Falcon Heavy i radi na razvoju nove, najveće dosad stvorene rakete. I ta bi megaraketa, nazvana Starship u četvrtak, nakon odgode u srijedu trebala obaviti svoj sedmi probni let, dopuste li vremenski uvjeti.

Raketa za višekratnu upotrebu

George Nield, predsjednika tvrtke koja promiče privatne svemirske aktivnosti, smatra da je lansiranje New Glenna dobra vijest za čitav svemirski sektor, jer je "dobro imati konkurenciju, imati mogućnost izbora".

"Ovo je iznimno značajno za komercijalnu svemirsku industriju, ali i za vladu i NASA-u" jer, ne samo da smanjuje trošak, već nudi i plan B "u slučaju problema s uređajem", pojasnio je AFP-u prije leta.

Ova inauguracijska misija New Glenna bi, prema očekivanjima trebala trajati šest sati.

New Glenn je raketa za višekratnu upotrebu. Njezin prvi stupanj pokreću motori BE-4 na ukapljeni prirodni plin i tekući kisik. Blue Origin je ranije uspio spustiti svoju raketu New Shepard na kopno u Teksasu, no ovaj će put pokušati kontrolirano slijetanje prvog stupnja na teglenicu na moru - delikatan manevar sličan onima koje izvodi SpaceX.

Nakon odvajanja, motori BE-3U gornjeg stupnja, uz korištenje tekućeg kisika i vodika, pokreću do 45 metričkih tona tereta u nisku Zemljinu orbitu.

Riječ je o misiji bez posade, a njezin teret uključuje Blue Ring Pathfinder koji sadrži komunikacijski niz, sustav napajanja i računalo za let. Blue Origin kani testirati svemirsku letjelicu Blue Ring, koja će omogućiti buduće misije s punjenjem goriva, prijenosom podataka i računalstvom u oblaku.

Bude li ovo lansiranje uspješno u 2025. se očekuju daljnji letovi New Glenna.

Blue Origin je već potpisao ugovore s nekoliko kupaca, među kojima su američka svemirska agencija koja će je upotrijebiti za bespilotnu misiju na Mars i američka vlada koja će je koristiti za misije nacionalne sigurnosti.

Kada je posrijedi komercijalna strana, Blue Origin planira postaviti internetske satelite za nekoliko tvrtki, a trebao bi, poput SpaceX-a sa Starlinkom, biti odgovoran i za lansiranje satelita iz grupe Amazon.

Jeff Bezos i Elon Musk, dvojica najbogatijih ljudi na svijetu rivali su i u satelitskom internetskom prostoru.