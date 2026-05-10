VIDEO Mađarski 'rasplesani političar" opet ukrao show dok je novi premijer držao govor

SRAMOTAN POTEZ

VIDEO Kapetan Dinama nogom u glavu odalamio suparnika! Košarkaši Samobora pobijedili su Dinamo 110-91 u subotnjoj utakmici košarkaške Premijer lige koju je obilježio sramotan nesportski potez kapetana gostiju Hrvoja Garafolića. Nakon faula Tina Udovičića iz Samobora obojica su igrača pala na pod, a Garafolić ga je potom udario nogom u glavu i izazvao kaos na parketu. Suci su ga opravdano isključili.

