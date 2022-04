VIDEO Mali heroj (13) spriječio tragediju u Istri: 'Spasio sam svojih šest prijateljica od bombi'

Igrao sam se skrivača u blizini svoje kuće sa šest prijateljica i na ulazu u napuštenu kućicu našao sam četiri bombe. Ta je kućica pedesetak metara udaljena od naše kuće. Jedna bomba bila je ostavljena na tlu, a ostale tri u bijeloj vrećici odmah pored. Sledio sam se od šoka kad sam to ugledao i odmah sam mlađim prijateljicama rekao da se odmaknu jer bombe mogu lako eksplodirati. Odmah su me poslušale i u strahu smo otrčali kućama. Ne mogu niti zamisliti što bi se dogodilo da ja kao najstariji nisam u tom trenutku bio s njima. Vjerojatno sam spasio i njih i sebe jer ništa nismo dirali. Znam da je to zabranjeno, kazao nam je 13-godišnji Mike Vižintin iz Svetog Ivana kraj Grožnjana u Istri.