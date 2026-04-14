PRUGASTA KOLONA

VIDEO Mama, tata i 10 praščića: Pogledajte scene iz Dubrave!

DUBRAVA Čitatelj snimio je prizor tijekom večernje vožnje kada mu je put prepriječila brojna obitelj divljih svinja. Dvije odrasle jedinke autoritativno su predvodile kolonu, dok je desetak prugastih praščića u strogoj disciplini pratilo svaki njihov korak preko ceste.

Divlje svinje u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Mlađan uči, čita i piše u zatvoru, detalji likvidacije u Šestinama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Monstrum Srđan Mlađan uči, čita i piše u zatvoru. Veliki požar u Osijeku, detalji likvidacije u Šestinama i lude cijene najma u Zagrebu

'240 sekundi' 24sata: Mlađan uči, čita i piše u zatvoru, detalji likvidacije u Šestinama... | Video: 24sata/Video
HITNO IZMJEŠTENI VAGONI

VIDEO Veliki požar na osječkom željezničkom kolodvoru

OSIJEK U blizini osječkog željezničkog kolodvora izbio je veliki požar barake. Iz Javne vatrogasne postrojbe Osijek doznajemo da je na teren izašlo više od 20 vatrogasaca s ukupno sedam vozila. U gašenju sudjeluju pripadnici JVP-a te dva dobrovoljna vatrogasna društva. Situacija je bila kritična zbog blizine željezničkih kolosijeka, pa su hitno izmješteni vagoni kako bi se spriječilo širenje vatre.

Gore barake uz prugu u Osijeku! Blizu su cisterne INA-e: 'Miču vagone' | Video: Čitatelj 24sata
HIT NA INTERNETU

VIDEO Poljski robot influencer tjera divlje svinje iz Varšave

Edward Warchocki odnosno robot Unitree G1 viralna je senzacija u Poljskoj, a i šire. Postao je popularan zbog interakcije s ljudima u njihovoj svakodnevnici, a njegovi videi su prikupili milijune pregleda. U travnju je snimljen kako trči za divljim svinjama u Varšavi.

Poljski robot influencer uklanja divlje svinje iz Varšave | Video: Edward Warchocki
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Mašina melje dalje! Beljo zabio hat-trick Vukovaru za juriš Dinama po titulu. Evo sažetka...

VUKOVAR - DINAMO 1-4 "Modri" su osmom pobjedom u nizu pobjegli Hajduku na 10 bodova. Dion Drena Beljo nastavio je svoju fantastičnu formu i zabio je novi hat-trick protiv Vukovara. Elez je zabio auto-gol, a Puljić je bio jedini strijelac za Vukovar. Momčad Marija Kovačevića je većinu utakmice imala pod kontrolom. Dinamo juri po novi naslov, a Beljo je jako blizu novim rekordima

Golovi na utakmici Vukovar - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
KIRURG SE 'RAZBACAO'

VIDEO OVO MORATE VIDJETI Novi mađarski ministar postao je hit zbog plesa nakon pobjede

Budući mađarski ministar zdravstva, ugledni ortopedski kirurg Zsolt Hegedűs, zbog svojih je plesnih pokreta u izbornoj noći postao viralni hit na internetu! Doktor Hegedűs rasplesao sa na pozornici nakon što je stranka Tisza, čiji je Zsolt član, zbacila Orbana s vlasti nakon čak 16 godina... "Stojite na pozornici u izbornoj noći nakon svoje pobjede. Oko vas su oslobođeni ljudi, radost, smijeh, suze, zagrljaji. Plešete jer je konačno moguće", napisao je na društvenim mrežama nakon što je snimka njegova slavlja obišla svijet...

Mađarski političar koji pleše ukrao je pozornost nakon Mađarovog pobjedničkog govora | Video: 24sata/Reuters

