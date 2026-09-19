NEOBIČAN PRIZOR VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'

Na cesti Ozalj - Kamanje mještani su danas naletjeli na neobičan prizor. Naime, tik uz cestu snimili su malog medvjeda. - Snimio ga je susjed, ovo je prvi put da ga vidimo ovako blizu. Čuli smo priče da se kreću u šumama, ali nikada do sada se nijedan nije pojavio na cesti. Na kraju se vratio u šumu, ali sve ovo bilo je dosta blizu naselja koja su odmah iznad ceste - kaže nam čitateljica. S obzirom na to da je riječ o malom medvjedu, nije isključena mogućnost i da se njegova obitelj nalazi negdje u blizini.