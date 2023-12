VIDEO Metropola se 'guši' u biootpadu. Holding obećava: Iz dana u dana će biti sve bolje...

Kante s biootpadom su nam kraj prozora, naša beba udiše taj smrad, kaže nam majka nekoliko mjeseci stare bebe na pitanje ima li problema s biootpadom. Dodala je i da imaju dosta biootpada s obzirom na voće i povrće koje jedu, a kao najveći problem ističe smrad tog otpada. Neke od zagrebačkih ulica već nekoliko tjedana doslovce su zatrpane biootpadom, a iz Zagrebačkog holdinga nam kažu kako se situacija postupno stabilizira.

- Iz dana u dan će biti sve bolje, a potpunu normalizaciju očekujemo kroz nekoliko tjedana. Sama usluga odvoza otpada pruža se svim korisnicima, a ako je došlo do pojedinačnog kašnjenja u odvozu, isti će biti izvršen u najkraćem mogućem roku - poručili su iz Holdinga.

- Zadnja tri tjedna ne odvoze biootpad. Kanta mi se stalno puni, za sada je okej, ali ako nastave neće biti okej. Ako se neće odvoziti stavit ću u miješani otpad i to je to - kaže Ana iz zagrebačke Ozaljske ulice. Stjepan sa zagrebačke Trešnjevke kaže da se s biootpadom snalaze na razne načine.

- Četvrti je tjedan da ne voze. Svakako se snalazimo, odvezemo u velike kontejnere, ali ne znam što ćemo dalje. Bacat ćemo na ulicu, nek' čiste, ne znam što ćemo - kaže.

Podsjetimo, sve je krenulo nizbrdo kad se početkom prosinca dogodila nesreća na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševcu. Tad je, rano ujutro, došlo do odrona prilikom kojeg je nekoliko radnika ozlijeđeno. Koliko je situacija bila ozbiljna govori i činjenica da je jedan od njih teže ozlijeđen, odnosno da je ostao bez ruke.

Zanimljivo je kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sredinom studenoga, nakon prvog odrona, govorio kako se biootpad ne zakapa s komunalnim otpadom na Jakuševcu. Da se biootpad ne zakapa na Jakuševcu ponovio je i nakon drugog odrona. Mediji su nakon toga ipak objavili fotografije na kojima se vide hrpe smeđih vrećica za biootpad na vrhu odlagališta pored bagera. Na fotografijama se, osim toga, vidi i istovareni biootpad na plohu s komunalnim.

U studenom je i Državni inspektorat napravio zapisnik u kojem stoji da su zaustavili dva kamiona koja su išla na plohu i utvrdili da je dovezeno 30 kubičnih metara biootpada. Odgovorni su u taj zapisnik utvrdili da se radi o pogrešci i kamioni su vraćeni. Ispostavilo se kako se biootpad ipak zatrpavao na Jakuševcu. Tad su odgovorni to objasnili tako da ima nekoliko vrsta biootpada.

- Biootpad za koji naši korisnici imaju zadužene svoje vlastite spremnike, odnosno odlažu ga u kante, on je vrlo visoke čistoće i obrađuje se isključivo na kompostanama Čret i Jakuševec - rekao je tad Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća pa dodao:

- Što se tiče otpada koji se nalazi u smeđim spremnicima na javnim površinama, koje nažalost pojedinci koriste nesvjesno, to je uglavnom neočišćeni otpad i on se tretira kao miješani komunalni otpad. Mi na plohi, kad istovarimo taj otpad, još nastojimo izvući određenu količinu biootpada te je vraćamo na kompostanu, i to je upravo taj biootpad oko kojega se stvara neka fama - zaključio je voditelj Čistoće.